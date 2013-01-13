90 مربی برای اجرای طرح ملی مطلع مهر در لرستان آموزش دیدند

روح انگیز جهان افروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای فاز اول طرح ملی مطلع مهر در استان لرستان 90 مربی آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه طرح ملی مطلع مهر بهمن ماه سالجاری در استان لرستان آغاز می شود، گفت: این طرح در راستای ارائه آموزشهای لازم به کارمندان شاغل زن در دستگاههای اجرایی استان لرستان اجرا می شود.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان با اشاره به آموزش سه تیم 30 نفره برای اجرای این طرح در لرستان بیان داشت: برای اجرای این طرح یک تیم 30 نفره پزشکی، یک تیم 30 نفره مباحث روانشناسی و یک تیم 30 نفره مباحث اعتقادی و احکام آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.