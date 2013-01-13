  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

نقوی حسینی با مهر مطرح کرد:

دلایل بازدید کمیسیون امنیت ملی از زندان‌های اوین و رجایی‌شهر

دلایل بازدید کمیسیون امنیت ملی از زندان‌های اوین و رجایی‌شهر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دلایل و مهمترین موضوعات مربوط به بازدید فردا (دوشنبه) این کمیسیون را از زندان های اوین و رجایی شهر کرج را تشریح کرد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مهمترین موضوعات مربوط به بازید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زندان های اوین و رجایی شهر، اظهار کرد: بازدید از زندان ها جزو برنامه های عادی  کمیسیون هم به لحاظ وظایف و هم به لحاظ اختیارات است.

وی افزود: در دوره گذشته هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازدیدهایی از تعدادی از زندان ها داشت و تذکرات، توصیه ها و نکاتی را در خصوص شرایط زندان ها یادآوری کردیم، همچنین نکات مثبت و اقدامات خوب و سازنده مورد تشویق و قدردانی مجلس قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که اولین دوره بازدیدهای کمیسیون از زندان ها در مجلس نهم از فردا دوشنبه و از زندان های اوین و رجایی شهر آغاز خواهد شد، تصریح کرد: مسائل مربوط به میزان ورودی زندان ها، نحوه نگهداری زندانیان، بهداشت و تغذیه زندانیان و مسائل مبتلا به زندان ها از جمله موضوعات مورد بررسی کمیسیون در اینگونه بازدیدها خواهد بود.

وی ادامه داد: همه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بازدید از زندان های اوین و رجایی شهر کرج دعوت شده اند که طبیعتا به دلیل سفر تعدادی از اعضای کمیسیون به میانمار، برخی از اعضا در این بازدید حضور نخواهند داشت.

کد مطلب 1789638

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