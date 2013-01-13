حضور 1.2 میلیون محیط یار در مدارس/زیربار خودروی یورو 2 نمی رویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته هوای پاک اظهار کرد: خودروسازان نمی‌توانند قانون را دور بزنند و ما از سال 92 به هیچ وجه اجازه شماره‌گذاری خودروهای غیر یورو 4 را نخواهیم داد.

وی اظهارامیدواری کرد که تا پایان سال 92 تولید و مصرف بنزین که 60 میلیون لیتر در روز است تماما با استاندارد یورو 4 صورت گیرد که در حال حاضر این میزان 13 میلیون لیتر است و باقی آن سوخت یورو 2 است.

به گفته محمدی زاده، تولید و مصرف سوخت یورو4 باید تا پایان سال 91 به 50 درصد برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در پالایشگاه شازند 15 میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو 4 تولید می‌شود و تا دهه فجر بنزین یورو 4 تولید خواهد شد افزود: مشاهدات نشان می‌دهد تولید بنزین استاندارد در تهران خوب بوده و در آینده پالایشگاه آبادان، کرمانشاه، تبریز، اصفهان و بندر عباس نیز تا پایان سال 92 بنزین، گازوئیل، نفت سفید و سوخت هواپیما مطابق با استاندارد یورو4 تولید خواهند کرد.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: از آنجایی که تولید سوخت یورو 4 مستلزم اصلاح فراینند جدی در صنعت تولید فرآورده است و حدود 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد وزارت نفت متعهد شده به مرور سوخت را اصلاح کند.

محمدی‌زاده در خصوص اختصاص موضوعات کتب درسی به محیط زیست اظهار کرد: با توافقاتی که انجام شده 250 صفحه از کتب درسی از دوران دبستان تا دبیرستان به موضوع محیط زیست اختصاص داده شده که امسال به صورت آزمایشی و از سال آینده سراسری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح محیط یار در مدارس اظهار کرد: در حال حاضر 1200 محیط یار دانش‌آموز داریم که با سازمان محیط زیست همکاری می‌کنند.

محمدی ‌زاده در مورد میزان گازهای خطرناک در هوای تهران اظهار کرد: میزان گازهای مخرب در تمام طول سال یا وضعیت پاک داشته یا سالم و هیچگونه وضعیت ناسالم نداشته‌ایم و فقط در خصوص گرد و غبار و ذرات معلق است که در برخی روزها ناسالم و در برخی روزها سالم بوده است. تعداد خیلی کمی هم مرحله هشدار داشته‌ایم که با تصمیمات در دست اقدام مانند برنامه اصلاح تولید خودرو و سوخت توسعه فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی کنترل خواهد شد.