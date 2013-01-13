آزادسازی چرای دام در 230 هکتار از مراتع قرق/ تحویل طرح آبرسانی بجنورد به شرکت آبفا

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: 230 هکتار از مراتع منطقه عشایرنشین جیرانسو در این استان برای چرای دام آزاد شد.

موسی صابری عنوان کرد:160 هکتار از این اراضی از سوی منابع طبیعی شهرستان مانه و سملقان و 70 هکتار نیز از سوی مجریان طرح بوته کاری شده است.

به گفته وی طرح بهبود و اصلاح منطقه عشایرنشین جیرانسو از سال 88 اجرایی شده که تاکنون زیر مراقبت قرار داشته است.

وی مدیریت چرا را از طرح های مدیریت پایدار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواند و افزود: بر اساس این طرح هم ساله در ماه های فروردین و اردیبهشت به عنوان فصل بحرانی رشد گیاهی برای جلوگیری از تخریب مرتع، این مراتع از سوی منابع طبیعی قرق و از چرای دام در آن جلوگیری می شود.



طرح آبرسانی بجنورد تحویل شرکت آبفا شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: طرح آبرسانی به بجنورد از سد شیرین دره تحویل شرکت آب و فاضلاب شده است.

علیرضا عامری عنوان کرد: پروژه‌های طرح آبرسانی بجنورد شامل 48 کیلومتر خط انتقال با 740 متر اختلاف ارتفاع پمپاژ آب از سد شیرین‌دره تا شهر بجنورد، چهار ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه آب و یک مخزن 30 هزار متر است.

وی افزود: مبلغ اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را در مجموع 125 میلیارد ریال اعلام و تاکید کرد: عملیات اجرایی برای تکمیل پروژه‌های جانبی این طرح در نقاط مختلف آن ادامه دارد.

عامری اظهار کرد: طرح ملی آبرسانی به شهر بجنورد برای تأمین آب جمعیت شهر بجنورد تا افق 1410 پیش بینی شده است و سالانه 20 میلیون و 500 هزار مترمکعب آب مورد نیاز شهر بجنورد و روستاهای اطراف مسیر خط انتقال از سد شیرین دره تأمین خواهد شد.

وی افزود: طرح آبرسانی به شهر اسفراین نیز شامل 16 کیلومتر خط انتقال آب از سد به شهر اسفراین، یک تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه 500 لیتر در ثانیه و دو مخزن با ظرفیت‌های 10 هزار و دو هزار و 500 مترمکعب تحویل داده شده است.

تمدید ممنوعیت توسعه برداشت آب دشت‌های اسفراین و صفی آباد



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: وزارت نیرو به علت تداوم کاهش حجم منابع آب زیرزمینی دشت اسفراین و صفی آباد ، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها را تمدید کرد.

علیرضا عامری با بیان اینکه وزارت نیرو به علت تداوم کاهش حجم منابع آب زیرزمینی دشت اسفراین و صفی آباد ، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها را تمدید کرد، اظهار داشت: این کار بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و با هدف پیشگیری از کاهش شدید سطح آب زیرزمینی در این دشت‌ها انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس، هرگونه افزایش و توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شامل حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات یا افزایش حجم برداشت از منابع آب در محدوده این دشت‌ها طبق نقشه‌های موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، ممنوع است.

عامری تصریح کرد: بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از دشت اسفراین تا اواخر آبان ماه سال 1396 و دشت صفی آباد تا اواخر دی ماه سال 1396 تمدید شده است.