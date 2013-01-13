  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

تظاهرات کردها علیه دولت فرانسه/قربانیان حادثه پاریس به ترکیه منتقل می شوند

گروهی از کردهای مخالف دولت ترکیه با برگزاری تظاهرات به کشته شدن 3 فعال کرد در پایتخت فرانسه اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT ترکیه، کردهای ترکیه با تجمع در پایتخت فرانسه، دولت این کشور را مسئول کشته شدن 3 فرد وابسته به حزب منحله کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) در این شهر دانستند.

بر این اساس صدها نفر از کردهای مخالف دولت ترکیه از آلمان، رومانی، بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی به پایتخت فرانسه آمده و با برگزاری راهپیمایی خواستار رسیدگی به حادثه تروریستی هفته گذشته در این شهر شدند.
 
تظاهرات کنندگان همچنین دولت فرانسه و ترکیه را مسئول کشته شدن این افراد دانستند. پلیس پاریس اعلام کرده نحوه مرگ فعالان کرد نشان می دهد آنها در یک اقدام انتقامجویانه کشته شده اند.
 
خبر دیگری حاکی است که سازمان های کرد ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، از انتقال اجساد این 3 فعال زن برای دفن به دیاربکر ترکیه خبر دادند.
 
روز پنج شنبه اجساد "سکینه جانسیز" از بنیانگذاران پ ک ک، "فیدان دوغان" نماینده این حزب در نهاد موسوم به کنگره ملی کرد و "لیلا سویلمز" در یک مرکز وابسته به پ ک ک در پاریس کشف شد.
