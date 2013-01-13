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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

حجت الاسلام محمدیان:

60 میلیارد تومان برای آزادسازی حریم امامزاده زیدابن علی(ع) خرم آباد نیاز است

60 میلیارد تومان برای آزادسازی حریم امامزاده زیدابن علی(ع) خرم آباد نیاز است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان گفت: برای آزاد سازی حریم امام زاده زیدابن علی(ع) خرم آباد 60 میلیارد تومان نیاز است.

حجت الاسلام مرتضی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای آزادسازی حریم امام زاده زید ابن علی (ع) شهرستان خرم آباد 60 میلیارد تومان نیاز است. 

وی با بیان اینکه طرح آزاد سازی حریم این امام زاده تهیه شده است، عنوان کرد: همچنین طرح آزاد سازی حریم امام زاده زیدابن علی (ع) شهرستان خرم آباد در کمیسیون ماده پنج نیز به تصویب رسیده است. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان ادامه داد: با توجه به طرح تهیه شده برای آزاد سازی حریم این امام زاده 110 مغازه اطراف آن باید تخریب شوند. 

حجت الاسلام محمدیان بیان داشت: در این راستا منتظر اختصاص اعتبار لازم برای آزاد سازی حریم این امام زاده هستیم.

کد مطلب 1789644

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