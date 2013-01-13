به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی قندی فعالیت‌های قرآنی در سطوح و عرصه‌های مختلف را یکی از شاخصه‌های پررنگ در شناسایی طلاب موفق برشمرد.



وی با اشاره به اینکه مرکز نخبگان حوزه قصد دارد طلبه جوان موفق در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی را در محدوده سنی 15 تا 30 سال انتخاب نماید، اضافه کرد: این انتخاب در دو سطح تحصیلی دو و سه (دانش‌آموختگان سطح دو و طلاب شاغل به تحصیلی و دانش‌آموخته سطح سه) با رعایت شرایطی انجام خواهد شد.



وی تبلیغ دانش‌آموزی، تبلیغ دانشگاهی، تبلیغ در مناطق خاص، تبلیغ عمومی فراگیر، تبلیغ در رسانه،‌ تبلیغ مکتوب، تبلیغ در فضای مجازی، تبلیغ جهادی، مدیریت جهادی و اقامه نماز جماعت در مدارس آموزش و پرورش را از جمله معیارهای امتیازدهی به طلاب در شناسایی طلبه جوان موفق در عرصه تبلیغ برشمرد.



معاون فرهنگی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران استفاده مناسب از ابزار و فناوری جدید، استفاده مناسب از هنر،‌ فن خطابه،‌ کلاس‌داری و بیان احکام را از جمله مهارت‌هایی دانست که یک طلبه جوان موفق در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی باید واجد آنها باشد.



حجت الاسلام قندی افزود: چنین طلبه‌ای باید دارای تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی، فکری و اعتقادی، معنوی و اخلاقی و مردمی باشد.



وی افزود: به منظور انتخاب برترین‌های کشوری، معاونت فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران، مدارک دریافتی از استان‌ها را بررسی و از مجموع افراد معرفی‌شده تعداد 15 نفر از هر مقطع را به شورای داوران کل معرفی می‌کند تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.



امکان ثبت فعالیت‌های پژوهشی مدارس علمیه خواهران در سامانه «سما»



مدیر آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران از امکان ثبت فعالیت‌های پژوهشی در سامانه آمار و اطلاعات «سما» خبر داد.



حجت‌الاسلام محسن محدث گفت: با توجه به تأثیر بسزای اطلاعات به روز و دقیق در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از ابتدای فعالیت با طراحی و ایجاد سامانه اطلاع‌گیری در این زمینه پیش‌گام بوده است و جامعیت‌بخشی به نظام آماری و اطلاعاتی از جمله اهداف آماری آن بوده است.



وی افزود: در همین راستا و به دنبال نیاز معاونت پژوهش به تهیه سامانه‌ای به منظور اخذ گزارش فعالیت‌های پژوهشی با توجه به ویژگی ابزاری بودن سامانه «سما» (قابلیت سازگاری و برآورده نمودن نیازهای سازمان در هر زمان و محدود نبودن فرم‌ها و فیلدهای اطلاعاتی) و امکان تهیه اقلام و فرم‌های جدید مورد نیاز در آن، پروژه پیاده‌سازی اطلاعات مورد نیاز در سامانه با همکاری دفتر فناوری اطلاعات، معاونت پژوهش و دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران آغاز شد.



مدیر آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران مرحله اول این طرح با عنوان تحلیل و پیاده سازی را شامل تحلیل و بررسی اولیه با برگزاری جلسات کارشناسی متشکل از نمایندگان دفاتر فناوری و برنامه ریزی و نظارت و معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران،‌ شناسایی، استخراج و پیاده سازی 40 قلم آماری و اطلاعات و 30 قلم آماری اتوماتیک، تهیه 40 فرم آماری و اطلاعاتی و انتساب به کاربر و فراهم نمودن مقدمات ورود اطلاعات آزمایشی ذکر کرد.



وی گفت: پس از انجام آزمایشی مرحله ورود اطلاعات و اخذ بازخوردهای مربوطه در این زمینه و نظرات نهایی معاونت پژوهش اقدامات لازم در زمینه ورود اطلاعات کلیه کاربران واحدهای حوزوی انجام و از این پس عملیات مربوط به ارائه گزارش فعالیت‌های پژوهشی واحدهای حوزوی به صورت مکانیزه و به روز انجام خواهد شد.

