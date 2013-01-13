جشنواره شعر ولایت و انتظار در بافق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در این جشنواره می ‌توانند آثار خود را حداکثر تا 29 دی به دبیرخانه جشنواره واقع در بافق، خیابان مسجد جامع، صندوق قرض الحسنه منتظر المهدی (عج) و یا از طریق پست الکترونیکی Montazaralmhdi@Yahoo.Com ارسال کنند.

غلامعلی حبیبیان، رابط فرهنگی کانون شهید اصغر حبیبیان بافق در همین زمینه گفت: این جشنواره در راستای پاسداشت سالروز امامت حضرت مهدی (عج) در شهرستان بافق برگزار می شود.

وی پاسداشت نهم ربیع الاول آغاز امامت امام عصر(عج)، ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه، تبیین ابعاد ولایت فقیه در عصر غیبت، معرفی و شناسایی شاعران جوان و تشویق آنان به فعالیت درحوزه فرهنگ مهدویت را از مهمترین اهداف این جشنواره عنوان کرد.

حبیبیان افزود: این جشنواره به همت هیئت منتظر المهدی (عج)، کانون فرهنگی شهید حبیبیان، پایگاه مقاومت امام حسن عسکری (ع)، حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص)، هفته نامه امین و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق به مناسبت نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) برگزار می‌شود.

کتاب فقه عاشورا منتشر شد

کتاب فقه عاشورا اثر علیرضا کریمی میمونه شامل احکام عزاداری و مولودی اهل بیت(ع) به ویژه احکام مربوط به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد منتشر شد.

این کتاب مطابق با فتاوای مراجع و زیر نظر حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی از اساتید حوزه های علمیه و با مقدمه ایشان تهیه و گردآوری شده است.

کتاب فقه عاشورا در دو هزار جلد توسط انتشارات بقیه العتره قم منتشر شده است و شامل احکام مرتبط با عزاداری اهل بیت (ع)، احکام مرتبط با مولودی و جشن اهل بیت(ع) و احکام مرتبط با مساجد، حسینیه ها، حرم امامان معصوم(ع) و امامزاده ها شامل احکام نقالی، طبل، سنج و شیپور و ... است.

این کتاب به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری استان یزد منتشر شده است.

45 اثر در بخش مصاحبه به جشنواره مطبوعات یزد ارسال شد

دبیرخانه اولین جشنواره مطبوعات استان یزد اعلام کرد: در بخش مصاحبه 45 اثر از 22 نفر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

بنابراین گزارش، این تعداد اثر از 11نشریه و خبرگزاری ارسال شده است.

دبیرخانه اولین جشنواره مطبوعات استان یزدبا اشاره به شرکت 13 زن و 9 مرد در این بخش اعلام کرد: بیشترین آثار ارائه شده در بخش مصاحبه متعلق به ماهنامه پیک معلولین و روزنامه پیمان یزد با 9 اثر است.

همچنین هفته نامه افق کویر با هفت اثر در رتبه بعدی قرار دارد.

اولین جشنواره مطبوعات استان یزد اوایل بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.

جشنواره آواها و نواها در ابرکوه برگزار می شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری جشنواره آواها و نواها در شهرستان ابرکوه خبر داد.

هادی ورشویی گفت: این جشنواره به صورت منطقه ای و به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه و نهادهای مرتبط برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره در بهمن ماه سال جاری همزمان با ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهرستان ابرکوه با حضور داوران مجرب کشوری بین استانهای یزد، اصفهان، فارس، کرمان و چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

ورشویی همچنین از پتانسیل بالای شهرستان ابرکوه در برگزاری این جشنواره و همچنین پژوهش های دانشگاهی مرتبط به آن خبر داد.

جشنواره آواها و نواهای به صورت منطقه ای اوایل بهمن ماه سال جاری به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه برگزارمی شود.

کتاب "از بسم الله چه می دانید" منتشر شد

کتاب " از بسم الله چه می دانید" اثر محمد کاظم احمد زاده شامل معانی ادبی، عرفانی، داستان، معجزه، شگفتی ها و اثرات بسم الله منتشر شد.

کتاب " از بسم الله چه می دانید" در سه هزار جلد توسط انتشارات وصال منتشر شده است و شامل اسرار بسم الله، خواص سوره های قرآن کریم، تفسیر بسم الله، داستان بسم الله، بسم الله و دفع عذاب، بسم الله و پاکی بدن، نقطه باء بسم الله، دستور پیامبر اکرم درباره نگارش بسم الله، درمان سردرد و مائده آسمانی است.

حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در مقدمه این کتاب آورده است؛ آیه کریمه" بسم الله الرحمن الرحیم" که سرفصل 113 سوره قرآن کریم است و در سوه مبارکه" نمل" افزون بر ابتدای سوره در طلیعه نامه حضرت سلیمان(ع) به ملکه سبا نیز آمده است، جمعا 114 بار نازل شده است.

محمد کاظم احمد زاده مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری چهارده معصوم بلوار امام جعفر صادق(ع) است که پیش از این چندین کتاب از جمله کتاب تاریخ و ابزار صحافی سنتی، گلواژه های بهار و باغبان خود باشیم را منتشر کرده است و کتاب معماهای آسمانی را در دست چاپ دارد.

نشست هم اندیشی کانون های مساجد صدوق

نشست هم اندیشی مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری شهرستان صدوق با حضور سرپرست دبیرخانه کانون مساجد استان یزد برگزار شد.

محسن رستگاری، سرپرست کانون مساجد استان یزد در این نشست با بیان اینکه امام جماعت ستون مسجد است گفت: طرح ها و برنامه های فرهنگی در مساجد باید با محوریت امام جماعت اجرا شود.

سرپرست دبیرخانه کانون مساجد استان یزد بر لزوم همکاری و تعامل بسیج، کانون مساجد و هیات امنا با امام جماعت مسجد تاکید کرد.

وی خواستار پیروی کامل از امام جماعت مسجد به عنوان رکن اساسی مسجد و کانون شد و افزود: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد باید طرح و برنامه های خود را با محوریت امام جماعت اجرا کنند.

رستگاری همچنین خواستار حضور فعال اعضای کانون های فرهنگی هنری در فضای مجازی شد و گفت: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با حضور فعال در فضای مجازی و تولید محتوای مناسب گام بلندی در راستای دفاع از نظام جمهوری اسلامی بردارند.

سرپرست کانون مساجد استان یزد همچنین خواستار اولویت اجرای برنامه های قرآنی در کانون های فرهنگی هنری مساجد شد و گفت: تقویت برنامه های قرآنی و ایجاد ساختار داخلی مناسب برای کانون ها باید در مساجد توسعه یابد.