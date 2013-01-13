تحصیل دانشجویان 80 ملیت در دانشگاه مجازی المصطفی

علی اصغر عطاران طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه مجازی المصطفی هم اکنون در رشته های علوم قرآنی، فقه، تفسیر، اخلاق اسلامی و زبان های فارسی و معارف اسلامی در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: این رشته ها به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی و اردو در حال برگزاری است و در سطح ارشد نیز این زبان ها برای ارائه رشته ها در حال راه اندازی است.

عطاران طوسی افزود: علاوه بر رشته های مذکور، دانشگاه مجازی المصطفی دوره های کوتاه مدتی نیز در رشته های زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و فارسی برگزار می کند.

رئیس دانشگاه مجازی المصطفی با بیان اینکه هم اکنون قریب به چهار هزار نفر در قالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در حال تحصیل هستند، گفت: دانشجویان در حال تحصیل از تابعیت های مختلف و حدود 80 کشور جهان و از قاره های آفریقا، آسیا، اروپا، کشورهای آسیایی و کشورهای عربی هستند.

عطاران طوسی اظهار داشت: قریب به 50 درصد دانشجویان این دانشگاه مجازی را بانوان و 50 درصد دیگر را آقایان تشکیل می دهند اما این ارقام متغیر نیز می شود.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی تاکید کرد: هم اکنون در مقطع دکتری نیز رشته هایی در زمینه های اخلاق، تفسیر و فقه وجود دارد و رشته های جدیدی مانند فقه سیاسی، نیز در سطوح ارشد در حال راه اندازی است.

وی گفت: همچنین در مقطع دکتری تصمیماتی برای ایجاد رشته های جدید گرفته شده است و احیانا رشته های حقوق و مدیریت فرهنگی نیز در سطح ارشد ایجاد خواهد شد.

دوره دوم فعالیت دانشگاه مجازی المصطفی از سال 1387 با تنوع رشته ها و زبان های مختلف آغاز شده است، این در حالی است که این دانشگاه از سال های پیش از سال 87 نیز با دو رشته و با زبان فارسی در حال فعالیت بوده است.

