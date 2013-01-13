قطع 970 فقره انشعاب آب غیر مجاز در شهرستان ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شهباز با اعلام این خبر گفت: با توجه به کمبود آب شرب ناشی از رشد جمعیت ، شناسایی انشعابات غیر مجاز آب به صورت جدی از سوی مأمورین شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه پیگیری و طرح های متعددی در این زمینه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تعداد انشعابات غیرمجاز موجود در سطح این شهرستان به 830 فقره برسد افزود: بیشترین این انشعابات در محله های حاشیه‌نشین شهر قرار دارد و ساکنان این مناطق به‌صورت ثبت نشده و غیرمجاز از آب استفاده می‌کنند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه در پایان با تأکید بر لزوم استفاده بهینه و مجاز از آب شرب اظهار داشت: هرگونه استفاده غیر مجاز از شبکه آبرسانی از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و جرم محسوب می شود.

گاز رسانی به 50 روستای استان مرکزی تا دهه فجر سال جاری



سرپرست شرکت گاز استان مرکزی از گازرسانی به 50 روستای این استان دهه فجر امسال خبر داد و گفت: برای گاز رسانی به این روستاها که در قالب 20 طرح اجرا می شود نزدیک به 123 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

محسن کهوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از طرح گاز رسانی به این روستاها 5 هزار و 260 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند و سالانه درمصرف 10 میلیون و 518 هزار لیتر فرآورده های نفتی صرفه جویی خواهد شد.

50 گواهینامه قرآنی برای قرآن آموزان روستای حصار شازند صادر شد



کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شازند از صدور 50 گواهینامه قرآنی پایان دوره کلاس های قرآنی روستای حصار این شهرستان خبر داد و افزود: در تابستان سال جاری به همت خانه قرآن امام صادق(ع)وابسته به اداره تبلیغات اسلامی کلاس های قرائت و مفاهیم در روستای حصار برگزار شد .



مهدی خوشدونی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با برگزاری آزمون برای 56 نفر از قرآن آموزان گواهینامه پایان دوره صادر و به درخواست مدیر خانه قرآنی گواهینامه های آنها اهداء شد.