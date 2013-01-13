علی اصغر حسن زاده ملی پوش با تجربه و مطرح تیم فوتسال صبای قم بعد از سه اخطاره شدن و از دست دادن بازی تیمش با شهرداری ساوه در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما برای بردن و کسب سه امتیاز از این بازی آماده ایم و فرقی نمی کند که که من باشم یا خیر؟ چون سایر بازیکنان در اوج آمادگی هستند و تیم ما هیچ وقت به یک بازیکن متکی نیست.



وی از بازی هم تیمی هایش در مسابقه حساس خارج از خانه هفته هفدهم لیگ برتر به نیکی یاد کرد و ابراز داشت: آنها در تمام زمان‌های مسابقه برابر تیم لبنیات ارژن فارس با انگیزه و قوی بازی کردند و بر خلاف تصور، فکر می‌کنم بخت و اقبال نبود که موجب پیروزی ما شد بلکه این قدرت تیم ما بود که توانست در این بازی سخت سه امتیاز را از آن خود کند.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: بازی بسیار خوبی بود و در نیمه نخست سعی کردیم دروازه خود را حفظ کرده و بعد به فکر گلزنی به تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس باشیم که متاسفانه به سادگی دروازه ما در این دیدار برای چهار بار به روی حریف باز شد اما در خودمان بارها در موقعیت گل قرار گرفتیم که خوشبختانه شش بار به ثمر نشست و در مجموعه مهم سه امتیاز بود که گرفتیم تا فاصله خود را با تیم دوم جدول حفظ کنیم.



وی در ادامه در خصوص نتایج درخشان و فراتر از انتظار تیم فوتسال صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: تمام نتایجی که این تیم تا قبل از هفته هجدهم کسب کرده است به من نظر من حاصل همدلی و هماهنگی تیم ما از تمام جنبه ها است، بازیکنان ما از خودگذشتگی بالایی دارند و همه در خدمت تیم بازی می کنند.



حسن زاده که با 24 گل صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر فوتسال است، در ادامه عنوان داشت: تیم ما برای هر بازی با اهداف و برنامه‌های مشخص شده گام به میدان می گذارد و برای قهرمانی در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تلاش خواهیم کرد.



وی تصریح کرد: با تلاشی که آغاز کرده‌ایم و بازیکنان با انگیزه‌ای که در تیم فوتسال صبای قم حضور دارند، ان‌شاءالله این تیم در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی خواهد شد، اما این را هم قبول داریم که کار ما بسیار سخت است.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم هم اکنون از 16 مسابقه خود 41 امتیاز دارد و با چهار امتیاز بالاتر از تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در صدر جدول ایستاده است.

