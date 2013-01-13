به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه از ارائه آموزش مهارتهای زندگی در 4 محله شهر خبر داد و افزود: در این دوره بر موضوعات کاربردی در امور تربیتی و آموزش دانش آموزان تاکید شده تا مخاطبان برنامه با آموزشهای دریافتی نسبت به حل مسائل و مشکلات فرزندان توانمند شوند.

وی با بیان اینکه طی دهه های گذشته آموزش خانواده در اکثر کشورها به عنوان یک امر ضروری در جهت ایجاد محیط خانوادگی مناسب برای رشد فرزندان و پیشرفت تحصیلی آنان مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: در 20 نقطه از مناطق چهارگانه شهر ارومیه شامل پایگاه های مساجد، مدارس و دارالقرآن ها این دوره ها برگزار می شود.

وی موضوعات مورد تدریس در این دوره های آموزشی را اصول همسرداری، تربیت فرزند، الگوی مناسب مصرف، زن در نقش مدیر خانه، نگرشی نو به حجاب وعفاف و آسیب شناسی خانواده در فضای مجازی و فاطمه زهرا (س) الگوی زن خانه دار دانست و گفت: 4 فرهنگسرای شهرداری تا پایان امسال با هدف توسعه فعالیتها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

افزایش اعضای شورای اسلامی شهر خوی به 13 نفر

فرماندار خوی آخرین مهلت استعفای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را از پست های دولتی مقرر در قانون فروردین ماه سال آینده اعلام کرد و گفت: براساس مفاد ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفا قبل از ثبت نام است.

غلامحسین عماری به افزایش تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر خوی اشاره کرد و افزود: براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ و بند «ح» ماده ۷ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور اعضای اصلی شورای اسلامی شهر خوی از 7 نفر به 13 نفر و اعضای علی البدل به 6 نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به تغییر مدرک متقاضیان ثبت نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: شرط مدرک تحصیلی در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت، فوق دیپلم یا معادل آن و برای شهرهای بیش از ۲۰هزار نفر لیسانس و یا معادل آن است.

بازرسی بیش از 325 واحد صنفی در آذربایجان غربی توسط بازرسان گشت های سیار

گشت سیار تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و شبکه بهداشت از برخی واحدهای صنفی بازدید و برای 33 واحد پرونده تخلفاتی مبنی بر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم صدور فاکتور، تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

پس از انجام تحقیقات لازم و طی مراحل قانونی در شعب یادشده با توجه به مستندات موجود در پرونده ها، تخلفات انتسابی برخی از واحدهای صنفی را محرز تشخیص و واحدهای مزبور به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند و پرونده سایر واحدهای صنفی متخلف، در شعب تعزیرات حکومتی تحت بررسی است.



37 میلیون ریال جزای نقدی برای خرید و فروش نفتگاز در خوی

بازرسان سازمان صنعت و معدن وتجارت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بازرسی از یک جایگاه عرضه سوخت تعدادی کارت سوخت کشف که پس از تشکیل پرونده برای مالکین خودرو ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد و در این راستا مالک یکی از خودرو های عمومی به علت عرضه بیش از چند هزار لیتر نفتگاز به پرداخت بیش از 37 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

همچنین بر اساس شکایت شاکی خصوصی بازرسان مجامع امور صنفی پرونده ای در خصوص عدم اجرای تعهدات خدمات آسانسور در ارومیه تشکیل و مدیر واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شد که رئیس شعبه بدوی حکم به پرداخت بیش از

33میلیون ریال جزای نقدی حکم صادر کرد.



اعاده 85 میلیون ریال حقوق شاکی خصوصی به علت عدم اجرای خدمات آسانسور



بر اساس شکایت شاکی خصوصی بازرسان مجامع امور صنفی پرونده ای در خصوص عدم اجرای تعهدات خدمات آسانسور در ارومیه تشکیل و مدیر واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شد که رئیس شعبه بدوی حکم به پرداخت بیش از 85 میلیون ریال حقوق شاکی خصوصی حکم صادر کرد.

همچنین بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان مجامع امور صنفی پرونده ای در خصوص فروش کالای تقلبی تشکیل و مدیر واحد به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که رئیس شعبه بدوی با توجه به مدارک و اظهارات متهم حکم به پرداخت بیش از 100 میلیون ریال حقوق شاکی خصوصی و 33 میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.