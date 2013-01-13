کنگره ملی امام حسن عسکری(ع) در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح یکشنبه در نشستی که به این منظور برگزار شد، گفت: این کنگره عظیم در راستای نهادینه کردن فرهنگ امامت و ولایت در جامعه و معرفی هرچه بیشتر ائمه معصومین (ع) به مردم در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

وی تهیه تقویم تاریخی مناسبت ها برای گرامیداشت هر چه با شکوهتر این مناسبتها را ضروری دانست و اظهار داشت: این تقویم باید توسط گروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های مذهبی،‌ روحانیون و اندیشمندان تدوین شود.

صابری تاکید کرد: با تدوین این مناسبتها می توان برنامه های متناسب با آنها برنامه ریزی کرد تا در سالهای متمادی به صورت مستمر برگزار شوند.

وی نهادینه کردن برگزاری مناسبات توسط مردم در جامعه را مستلزم فرهنگسازی و ‌انجام کار مطالعاتی و ‌عملیاتی دانست و افزود: با این اقدامات خواهیم دید که بعد از چند سال، این برنامه ها به صورت خودجوش توسط مردم اجرا خواهند شد.

استاندار تصریح کرد: غفلت و کوتاهی در معرفی ائمه معصوم ظلمی در حق امامت و تشیع است.

صابری همچنین بر برگزاری هرچه با شکوهتر مراسمهای مذهبی تاکید کرد و گفت: برگزاری مطلوب و شایسته کنگره امام حسن عسکری(ع) نیازمند برنامه ریزی گسترده و همکاری همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته نیز کنگره ملی امام موسی کاظم (ع) به همت اوقاف و امور خیریه استان در گچساران برگزار شد.