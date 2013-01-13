سبک زندگی ایمانی بررسی می شود

حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی مسئول انجمن حدیث حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اعلام این خبر گفت: به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه قم انجمنهای علمی تشکیل شده است که این انجمن‌ها یک نوع NGO های علمی هستند که با درخواست چند تن از صاحب نظران هر رشته و با هدف رصد فعالیتهای پژوهشی تشکیل شدند.

وی افزود: این انجمنها جهت گری علمی و آینده نزدیک رشته مورد نظر را تشخیص داده و از رهگذر این رصد خلأها و مشکلات و موانع سرراه تعمیق و گسترش علم را بررسی می کنند و در کنار آن برای عمومی سازی مسائل و سؤالات، و به تبع آن پیگیری حل آنها در عرصه کلان تر و عمومی تر نشستها و همایشهایی را برگزار می کنند.

رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تصریح کرد: این نشست‌ها گفتمانی را ایجاد می کنند تا حوزویان و یا مخاطبان خاص هر رشته به طور مثال علوم حدیث، به مسائل آن و نیازها و آینده علم حدیث بیاندیشند و گاهی انجمنها می توانند نظریه پردازی هایی را در آن عرصه سامان دهند و محلی برای نشر آن فراهم نمایند. به عبارت دیگر انجمنها می توانند حلقه واسط بین مخاطبان و دانش پژوهان حدیث و مؤلفان و عالمان محقق علوم حدیثی باشند.

حجت الاسلام مسعودی با اشاره به برخی از فعالیتهای یک ساله انجمن حدیث حوزه، از برگزاری نشست عمومی انجمن با موضوع « سبک زندگی ایمانی» خبر داد و گفت: این همایش با سخنرانی آیت الله ری شهری رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در روز پنج شنبه 28 دیماه از ساعت 10 در سالن همایش مدرسه معصومیه برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی، تأکید کرد: در واقع این نشست لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی اسلامی است که در سفر به سرخس بیان فرمودند تا بتوانیم از لابه‌لای متون دینی سبک زندگی ایمانی و دینی را استخراج کنیم. همچنین همایشی را در تابستان 92 با همکاری دارالحدیث در ذیل سلسله جشنواره های امام رضا(ع) خواهیم داشت که به موضوع سبک زندگی خواهد پرداخت.



به گزارش مهر، همایش «سبک زندگی ایمانی» با سخنرانی آیت الله ری شهری در روز پنجشنبه 28 دیماه در مدرسه معصومیه قم به نشانی: قم، تقاطع بلوار امین و جمهوری اسلامی برگزار می شود که حضور برای همه طلاب خواهر و برادر آزاد است.