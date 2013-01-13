به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در نشست اعضای ستاد راهبردی دریاچه ارومیه افزود: در این راستا از سال آینده ساختمان این مرکز با تخصیص بودجه و امکانات لازم در محل استانداری آذربایجان غربی ایجاد و فعالیت خود را آغاز می کند.

وی، ارائه همایش های علمی در سطح های مختلف ملی، بین المللی، مستندسازی مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص دریاچه ارومیه، برگزاری نمایشگاه های سیار و دایمی از دریاچه ارومیه، نحوه انعقاد قرارداد با گروه های مختلف علمی و دانشگاهی، انجام پژوهش های مختلف و... را از محورهای مورد بحث و بررسی در این مرکز عنوان کرد.

جلال زاده با بیان اینکه تمامی اطلاعات، آمار و ارقام و پژوهش های صورت گرفته در خصوص دریاچه ارومیه به عنوان بانک اطلاعاتی جامع در این مرکز ثبت و ضبط شود اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا، پژوهشگران داخلی و خارجی، اساتید علمی می توانند برای انجام مطالعات و پژوهش در خصوص احیای این دریاچه به این مرکز مراجعه کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه بررسی علل بروز بحران، راهکارهای برون رفت از وضعیت خشک شدن و تبدیل تهدیدهای موجود به فرصت را از سه محور مهم در خصوص احیای دریاچه ارومیه دانست و از رسانه ها و مجامع دانشگاهی استان خواست این سه محور را مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار داده و راهکارهای لازم را پیشنهاد دهند.

دانشگاه های آذربایجان غربی در بحث دریاچه ارومیه کم کار ظاهر شدند

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف دانشگاه های ارومیه در بحث دریاچه ارومیه گفت: همایش های علمی در زمینه احیای دریاچه ارومیه باید توسط دانشگاه های استان برگزار شود این در حالی است که دانشگاه های استان تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه های آذربایجان غربی در زمینه مسایل و مشکلات استان به خصوص دریاچه ارومیه کم کار ظاهر شده اند تاکید کرد: وجود 120 هزار دانشجو به همراه هزار و 300 عضو هیئت علمی نشان دهنده ظرفیت بالای علمی استان است که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

جلال زاده با اشاره به برگزاری همایش بین المللی احیای دریاچه ارومیه گفت: حضور در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از وظایف ذاتی دانشگاه هاست ولی متاسفانه دانشگاه های استان در این زمینه ضعیف عمل کرده اند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار برگزاری همایش ها و پژوهش های علمی در خصوص دریاچه ارومیه از سوی دانشگاه های استان شد و اعلام کرد: دستگاه های اجرایی باید در این خصوص نقش حمایتی از دانشگاه ها را داشته باشند.

جلال زاده به مقالات ارائه شده در این همایش بین المللی اشاره کرد گفت: 40 درصد مقالات علمی ارائه شده در همایش بین المللی دریاچه ارومیه مربوط به دانشگاه های استان بود و در این راستا باید بار علمی تحقیقات و پژوهش ها در همایش های بعدی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه علمی همایش بین المللی دریاچه ارومیه دایمی است گفت: باید ارتباط با محققان، اساتید و پژوهشگران شرکت کننده داخلی و خارجی در این همایش در زمینه راهکارهای احیای دریاچه ارومیه در طول سالهای آتی نیز ادامه داشته باشند و تمام کسانی که طرح و راهکار علمی برای کمک به احیای این دریاچه دارند درخواست می شود تا طرح های خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری موفق "همایش بین المللی دریاچه ارومیه" ادامه داد: علمی کردن موضوع دریاچه ارومیه، فضاسازی در افکار عمومی و رسانه ای داخلی و خارجی و حاصل شدن یک اجماع سیاسی، اجرایی و علمی در رابطه با موضوع دریاچه ارومیه از جمله پیامدهای مثبت برگزاری "همایش بین المللی دریاچه ارومیه" بود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: برگزاری "همایش بین المللی دریاچه ارومیه" نشان داد که موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع سیاسی نیست بلکه اتفاقاتی که امروز در خصوص این دریاچه رخ داده محصول تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در دراز مدت است که حل این مشکلات نیازمند راهکارهای علمی و اجرایی صحیح است.

مدیرکل محیط زیست، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای نیز در این نشست دیدگاه ها و پیشنهادات خود را همراه با گزارش عملکرد همایش بین المللی دریاچه ارومیه ارائه کردند.