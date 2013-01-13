  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

انفجار بمب در شمال غرب پاکستان/ 20 نفر کشته و زخمی شدند

انفجار بمب در شمال غرب پاکستان/ 20 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های پاکستانی از کشته و زخمی شدن 20 نفر بر اثر انفجار یک بمب در منطقه کورام در شمال غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک خودروی مسافربری در منطقه کورام در شمال غرب این کشور دستکم یک نفر کشته و 19 فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی جئو گزارش داد که این خودرو حامل 30 سرنشین بود که توسط بمبی که از دستگاه کنترل از راه دور هدایت می شد، مورد هدف قرار گرفت.

این خودرو در مسیر حرکت به سمت پیشاور بود و مجروحین به بیمارستان اطراف محل حادثه منتقل شده و حال چندین نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است اما گفته می شود که طالبان مسئول این حمله باشند.

کد مطلب 1789665

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