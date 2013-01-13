قصاص مجازات قتل هم سلولی

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه که هفته گذشته برگزار شد نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: اکبر 3 سال پیش هم سلولی خود به نام محمدحسن را در هواخوری زندان با ضربات چاقو مجروح کرده و به قتل رساند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته اکبر و محمد حسن از چند روز قبل با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند که روز حادثه در سالن غذاخوری زندان با هم درگیر می‌شوند. طی این نزاع اکبر یک ضربه چاقو به مقتول می‌زند که مقتول روانه بهداری بیمارستان شده و سه روز بعد جان داد.

در ادامه مادر مقتول به جایگاه آمده و خواهان قصاص متهم شد.

سپس اکبر به دفاع از خود پرداخت و گفت: محکومیت من مواد مخدر بود و محمدحسن هم به جرم چاقوکشی در زندان بود. ما کم کم با هم دوست شده و بیشتر با هم بودیم. محمدحسن مدام دعوا می‌کرد . یکروز وی با من درگیر شده و شروع به فحاشی کرد.من هم به او گفتم دیگر نمی‌خواهم او را ببنیم. روز حادثه از او خواستم به سالن غذاخوری نیاید اما او به قصد اذیت کردن من به آنجا آمد. وقتی به او گفتم چرا به سالن غذاخوری آمده شروع به فحاشی کرده و رفت. من هم به شدت خشمگین شده و چاقو را برداشته و ضربه‌ای از پشت سر به وی زدم. من قصد کشتن او را نداشتم فقط می‌خواستم او را بترسانم. نمی‌دانم هم چرا او مرد. زیرا در درمانگاه بستری شده و حالش در حال خوب شدن بود.

پس از آخرین دفاعیات متهم ، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و اکبر را به قصاص محکوم کردند.

