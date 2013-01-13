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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

روحی خبر داد:

شناسایی 42 هزار هکتار اراضی موقوفه در کردستان/ 27 میلیارد ریال درآمد موقوفات

شناسایی 42 هزار هکتار اراضی موقوفه در کردستان/ 27 میلیارد ریال درآمد موقوفات

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: در سال جاری بیش از 42 هزار هکتار اراضی موقوفه در استان شناسایی شده است.

سلمان روحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکثر زمین های کشاورزی وقفی در محدوده شهرها قرار دارد و متاسفانه بسیاری از این اراضی در مسیر پروژه های عمرانی قرار دارند.

وی افزود: در راستای حفظ و حراست از اموال وقفی، موقوفات تبدیل به احسن می شوند و در راستای نیات واقف هزینه می شوند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: استان کردستان یکی از استان های برتر به لحاظ وقف است و انتظار می رود با ترویج این سنت حسنه در آینده نزدیک شاهد حضور واقفان خیر بیشتری در استان کردستان باشیم.

روحی یادآور شد: برخورد قاطع و جدی با متصرفان اموال وقفی اولویت کاری این اداره کل است و انتظار می رود مردم در این راستا حامی اداره کل اوقاف و امور خیریه باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری بیش از 80 درصد رای ها قضایی به نفع اموال وقفی صادر شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: افرادی که به صورت نا آگاهانه در اموال وقفی مسکن ساخته اند باید رابطه مستاجری را با این اداره برقرار کنند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می شود.

27 میلیارد ریال درآمد موقوفات کردستان

روحی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری 27 میلیارد ریال درآمد موقوفات جمع آوری شده است.

وی افزود: همچنین بیش از 200 میلیون تومان درآمد بقاء متبرکه داشته ایم که همه ای آنها در راستای کمک به فقرا، بازسازی مساجد و اماکن متبرکه، کمک به ایتام، سالمندان و نیات خیر واقفین هزینه شده است.

کمیسیون ساماندهی امور مساجد کردستان تشکیل می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: در آینده نزدیک کمیسیون ساماندهی امور مساجد در سطح استان کردستان تشکیل می شود.

روحی یادآور شد: این کمیسیون نظارت بر بحث عمرانی، مرمت، بازسازی، هیئت امنا، فعالیت های فرهنگی و قرآنی مساجد را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: انتظار می رود سنته حسنه وقف در بین مردم دین دار استان ترویج پیدا کند و به یکی از استان های برتر کشور تبدیل شویم.

کد مطلب 1789673

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