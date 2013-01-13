آزمون خط تحریری در گلستان برگزار می شود

ولی فتاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این آزمون همزمان با آزمون های دوره های مختلف قلم نی در روز شنبه 30 دی ماه سال جاری در تالار فخرالدین اسعدگرگانی برگزار می شود.

وی افزود: شورای عالی خوشنویسان برگزاری این آزمون را به عهده استانها واگذار کرد و در گلستان طرحی جهت برگزاری منظم آزمون خط تحریری در سراسر و استان ارائه و مورد قبول واقع شد.

فتاح زاده ادامه داد: آزمون خط تحریری در قالب خط تحریری مقدماتی 1 و 2 ، خط تحریری دوره پیشرفته ( نستعلیق ) و خط تحریری دوره پیشرفته ( شکسته نستعلیق) از ساعت 15 تا 18 روز شنبه سی ام دی ماه برگزار می شود.

رئیس انجمن خوشنویسان استان با اشاره به برگزاری همزمان این آزمون در سراسر کشور گفت: طبق پیش بینی بین 30 تا 60 نفر در آزمون شرکت می کنند که بخشی از آنها در کلاسها شرکت کرده و برخی آزاد هستند.



وی خاطر نشان کرد: آزمون قلم نی نیز در روز های 28 و 29 دی ماه سال جاری در انجمن خوشنویسان استان برگزار می شود.



فتاح زاده تصریح کرد: در این آزمون نیز قریب به 120 نفر در دوره های مقدماتی، متوسط، کتابت عالی و ممتاز، نستعلیق عالی، نستعلیق ممتاز، خوش و خط دوم عالی و ممتاز به صورت آزاد و شرکت کنندگان در دوره های انجمن خوشنوسان شرکت خواهند کرد.



به گفته وی، پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج، به قبول شدگان مدرک ارائه خواهد شد.