اعظم بروجردی کارگردان تئاتر برگزاری جشنواره نمایشنامه‌نویسی در سطح ملی را حرکتی مثبت در جهت تقویت نمایشنامه‌نویسی خواند و عنوان کرد: اگر جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی بدون مسایل جانبی برگزار شود بسیار اثربخش خواهد بود. این جشنواره می‌تواند زمینه ای را فراهم آورد تا نمایشنامه نویسان برتر کشور به دور یکدیگر بنشینند و رو در رو به نقد و بررسی آثار بپردازند و با علم به تقویت متون نمایشی در این راستا گام ارزنده‌ای را بردارند.

بروجردی افزود: این جشنواره می تواند مسبب شرکت همگانی هنرمندان نمایشنامه نویس در این رویداد شود. زمانی که جمعی از نمایشنامه نویسان در یک جشنواره شرکت کنند باعث تقویت حس حب و دوستی در میانشان خواهد شد. احساسی که اکنون بسیار کمرنگ شده و یا می توان گفت در میان اهالی هنر از میان رفته است.

بروجردی دورهم خوانی نمایشنامه های متخصصان این عرصه را راهکاری جهت رشد متون نمایشی دانست و تاکید کرد: وقتی در یک دورهمخوانی، نمایشنامه‌نویسان خوب دور هم جمع شوند و کارهایشان را برای هم بخوانند و به صورت آشکار به نقد و بررسی آثار هم بپردازند و مسایل را با هم مطرح کنند در واقع جلوتر از نقد و تحلیل عمل کرده و جهان‌بینی‌های یکدیگر را برای هم آشکار می‌کنند این اتفاق باعث می شود هنرمندان بیش از گذشته یکدیگر را باور کنند.

وی تئاتر را نتیجه یک جهان بینی، ایدئولوژی و طرز اندیشه و عملکرد یک نمایشنامه نویس عنوان کرد وگفت: تا ما یک جهان‌بینی روشن و پایدار و صحیح از دنیای اطراف خود نداشته باشیم، نمایشنامه‌ای که نوشته خواهد شد برای مخاطب ما سودمند نخواهد بود و کارآیی لازم را نخواهد داشت.

نویسنده نمایشنامه "روز موعود" درادامه از بنیاد ادبیات نمایشی به عنوان جایگاهی برای ایجاد و افزایش همدلی و همفکری نمایشنامه نویسان یاد کرد و گفت: بنیاد باید به گونه‌ای عمل کند که متعلق به همه هنرمندان باشد و باعث دلگرمی هنرمندان از طریق حمایت های مادی و معنوی خود شود؛ چراکه این دلگرمی باعث افزایش انگیزه در جهت ارائه متونی با تکنیک و ساختار قوی خواهد شد.

بروجردی در پایان یکی از ضعف‌های تئاتر امروز را وجود نمایشنامه‌های تکراری بیان کرد و گفت: بنیاد ادبیات نمایشی با حمایت از چاپ آثار نمایشنامه نویسان می تواند باعث محدود شدن نمایشنامه های تکراری شود و اهالی تئاتر را نیز با نمایشنامه های خوب آشنا کند.

نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی به همت بنیاد ادبیات نمایشی در تاریخ 21 فروردین ماه 1392 با حضور گسترده ی هنرمندان این عرصه برگزار خواهد شد.



