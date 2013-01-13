سرپرست جدید آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی "محمد جهان" به عنوان سرپرست آموزش و پرورش عشایراستان منصوب و از خدمات "لطف الله آبنار" مدیر پیشین این اداره تقدیر شد.

رئیس سابق آموزش و پرورش عشایر استان در این مراسم گفت: اجرای سند تحول بنیادین که از مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در کشور است، با جدیت در مدارس عشایری در حال اجراست.

لطف الله آبنار با اشاره به پراکندگی مدارس و بعد مسافت آموزشگاههای عشایری، افزود: رسیدگی و توجه به آموزش و پرورش در عشایر همت و تلاش بیشتر مسئولین را می طلبد.

وی بیان داشت: همه تلاش نهاد آموزش و پرورش پیشبرد مطلوب طرح وبرنامه های آموزش وپرورش وهمفکری و تعامل با فرهنگیان است.

همایش سالروز تأسیس معاونت آموزش ابتدایی در یاسوج برگزار شد

700 فرهنگی در همایش سالروز تاسیس معاونت آموزش ابتدایی استان که درسالن شهید ایزدپناه یاسوج برگزار شد، شرکت کردند.

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: نقش تربیتی دوره ابتدایی برهیچ کس پوشیده نیست ودوره ابتدایی کاری تخصصی است که پرسشگری را به معلم ودانش آموز می آموزد.

غلام محمد زارعی افزود: تعلیم وتربیت در دوره ابتدایی پایه ریزی می شود و کارمعلمان ابتدایی پررنگتر وسخت تر از کار دیگر اقشار فرهنگی جامعه است.

زارعی رسیدن به جامعه ای مطلوب را مستلزم توجه ویژه به دوره ابتدایی دانست و بیان داشت: تمامی مفاخر جامعه دست پرورده معلم هستند.

وی یادآور شد: دوره ابتدایی در همه جوامع مهمترین دوره تحصیلی است و براین اساس سرمایه گذاری بیشتری برای توسعه کیفی آن انجام می دهند.

زارعی تصریح کرد: سنگ بنای رشد تربیتی و علمی دانش آموزان در این دوره نهاده می شود.

21هزار دانش آموز دوره ابتدایی درشهرستان بویراحمد تحصیل می کنند و بیش ازسه هزار دانش آموز نیز در پایه ششم مشغول به تحصیل هستند.