قزوین، پایلوت تهیه طرح مستند سازی حوادث کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اکبر پور در نشستی با مدیرکل و کارشناسان مدیریت بحران استان های گیلان، قزوین و تهران اظهارداشت: به منظور مدون سازی تجربیات حاصله در طی بحران ها و بلایای طبیعی و استفاده از آنها در مدیریت بحران های آتی، و با مشارکت استان های گیلان و چهارمحال و بختیاری، قزوین به عنوان پایلوت تهیه طرح مستند سازی حوادث کشور انتخاب شد.

علی آهنی مدیرکل مدیریت بحران قزوین نیز در این نشست بیان کرد: با توجه به اینکه تا امروز معمولا بعد از وقوع بحران ها و بلایای طبیعی استفاده صحیحی از تجربیات بدست آمده نمی شد تصمیم گرفته شد تا با ایجاد یک طرح منسجم و جامع، تجربیات، اقدامات و اهم موضوعات مهم هر بحران به شکل منسجم و مدون، گرد آوری شود تا در هنگام مواجهه با بلایای بعدی به سهولت و با سرعت بتواند در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست مقرر شد: استان قزوین با همکاری استان های گیلان و چهار محال و بختیاری نسبت به تهیه طرح مستند سازی اقدامات قبل، حین و بعد از بحران اقدام کنند و همچنین به منظور تداوم اقدامات و تسریع در تهیه این طرح، نشست های آتی نیز با قید فوریت برگزار شود.