تولید داروی بیوتکنولوژیک ضدسرطان از شیر برای نخستین بار در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر تقیزاده دانشیارعلوم تغذیه دام دانشگاه تبریز درباره تحقیق خود اظهار داشت: از سال 89 به عنوان موسس شرکت دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به انجام تحقیقات بنیادی برای استخراج قرص ضد سرطان از شیر شدم که برای رسیدن به فناوری مذکور 10 طرح پژوهشی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این محصول کاملا طبیعی بوده و برای نخستین بار در دنیا تولید شده گفت: این طرح شامل سه بخش تولید شیر غنی سازی شده با ترکیبات ضد سرطان در مرحله تولید، غنی سازی شیر با ترکیبات ضد سرطان بعد از تولید شیر و استخراج قرص ضد سرطان حاوی اسید لینولئیک کونژوگه با استفاده از اکسیپانتها و فیلر و آنتی اکسیدانهای مناسب است که محصول مرحله سوم در دهمین جشنواره ملی ایدههای برتر موفق به کسب رتبه اول برتر جشنواره شد.
تقیزاده پیشگیری از سرطان و کمک به درمان سرطان همراه با مصرف داروهای ضد سرطان را از مهمترین کاربردهای این محصول برشمرد و خاطرنشان کرد: در مطالعات فراوانی که در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته، مشخص شده که CLA شیر دارای بارزترین ترکیبات در حفظ سلامتی انسان بوده و دو ایزومر آن دارای فعالیت بیولوژیکی بالا و عبارت ازTrans-11، Cis-9 ، Trans-10و Cis-12 هستند.
وی گفت: در طرح توسعهای این بررسی، پیش بینی 70 درصد خلوص این ترکیب برای افزایش راندمان اثر قرص دور از انتظار نیست، که امید می رود با دستیابی به این مهم قدم موثر در امر پیشگیری و درمان سرطان به ویژه سرطان کولون و سینه برداشته شود.
این محقق و پژوهشگر ادامه داد: امروزه در کشورمان این نوع بیماریها در بین مردم شیوع زیادی دارند و به نظر میرسد غنیسازی شیر با این ماده که در سبد غذایی مردم نیز بیشتر مصرف میشود، میتواند در کنترل این نوع بیماریها نقش بسیار مهمی داشته باشد.
به گفته وی پیشرفتهای به دست آمده در زمینه تغذیه، علوم دامی، صنایع غذایی، زیست فناوری و داروسازی در دهههای اخیر این امکان را فراهم آورده که موادی تولید کنیم که تمام اقشار مصرف کنندگان بدون هیچ دغدغهای قادر به مصرف آنها باشند.
تقیزاده با اشاره به روند انجام این بررسی گفت: بخش مزرعهای این طرح در گاوداری دشت آذر نگین وابسته به بنیاد جانبازان انجام و بخش استاندارد سازی فرمولا دارویی در دانشکده داروسازی و مرکز رشد فراوردههای دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مشتق سازی و تعیین پروفیل اسیدهای چرب کونژوگه در دانشگاه تبریز انجام شده است.
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