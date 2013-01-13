شهروندان اردبیل بر روی موج کاغذ بازی ادارات/ ضعف تکریم ارباب رجوع

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 150 دستگاه اداری در استان اردبیل به همراه شعبات شهرستانی خود به امور مختلف شهروندان رسیدگی می کنند.

با این وجود در حالی که توانمندی رفع نیازهای مراجعان و ارائه خدمت ارزنده از جمله عوامل توسعه شهری محسوب می شود بررسی وضعیت پاسخگویی ادارات به مراجعات شهروندان نشان می دهد در بسیاری از موارد متصدیان و کارمندان اداری اصول اولیه تکریم ارباب رجوع را پیاده نکرده و خود زمینه ساز ضعف خدمت دهی ادارات شده اند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند پاسخگویی نهادهای اجرایی به مراجعان خود نه تنها در کاهش بار ترافیک مراجعان تاثیر مستقیم داشته بلکه موجب ارتقا کیفیت خدمات رسانی و توسعه ارتباط مداوم با مراجعان خواهد شد.

برخی ادارات به دلیل نوع فعالیت خود مراجعان بیشتری داشته و به تبع مسئولیت سنگین تری نیز دارند اما بررسی و گفتگوی خبرنگار مهر با ارباب رجوع برخی از این ادارات نشان می دهد به مولفه های مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع بی توجهی می شود.

شهروندان خدمات ادارات را نمی شناسند

یک شهروند اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: مهمترین مشکل در مراجعه به ادارات عدم شناخت مردم از نوع خدمات ارائه شده در دستگاههای دولتی است. این موضوع موجب شده مراجعه به ادارات افراد را با مشکل مواجه کند و در برخی موارد برای دریافت پاسخ شخص به چندین اداره مراجعه کند.

مهیار میکائیلی تصریح کرد: چنین مشکلی به دلیل ضعف اطلاع رسانی ادارات از نوع و محدوده اختیارات خدمت خود به وجود آمده و در حال حاضر شهروندان تنها با منابع غیر رسمی و با سوال و پاسخ از طریق یکدیگر می توانند از خدمت ادارات اطلاع یابند.

وی معتقد است این ضعف در خدمات جدید ادارات نیز دیده می شود و در صورتی که امکان جدیدی در یک اداره ایجاد شده اطلاع رسانی آن در حد الصاق چند برگ کاغذ در محوطه همان اداره انجام می شود.

مطابق با اظهارات این شهروند باید اضافه کرد یکی از مهمترین مشکلات مراجعه شهروندان در بخش خدمات شهری و شهرداری ها است که با وجود تاکید اخیر شهردار اردبیل به ضرورت معرفی محدوده های شهرداری های چهارگانه اردبیل و حیطه اختیارات آنها به نظر می رسد اقدامی منسجم در این خصوص صورت نگرفته بطوریکه بسیاری از شهروندان اردبیلی حتی منطقه شهرداری خود را نمی شناسند.

تلفنهای رسیدگی به شکایات مردمی خروجی ندارد

در پاسخ به گلایه های شهروندان بسیاری از ادارات معتقدند در تکریم ارباب رجوع شماره تلفن رسیدگی به شکایات مردمی و یا شماره تلفنهای پاسخ به سوالات متداول راهگشای مناسبی است.

معصومه نظرپور دیگر شهروند اردبیلی معتقد است نه تنها شماره تلفن ادارات در بیشتر موارد اشغال و یا بی پاسخ است، تلفنهای شکایات مردمی نیز به درستی ایفای نقش نمی کند.

وی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب شماره های پاسخگوی ادارات، افزود: شهروندان به غیر از دو یا سه شماره سه رقمی که به دلیل اطلاع رسانی گسترده در اذهان عمومی مانده، شماره دیگری را مورد استفاده قرار نمی دهند.

یک شهروند دیگر نیز با بیان اینکه به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ادارات مراجعه کرده بود، افزود: بیش از اینکه چنین سامانه ها و شماره تماسهایی کاربرد عملی داشته و گرهی از کار شهروندان باز کند، حالت صوری دارد.

میثم احد زاده افزود: به عنوان مثال در پی تماس و درج شکایت پاسخ اپراتور این بود که تا یک هفته آینده نتیجه اعتراض اطلاع رسانی خواهد شد و این در حالی بود که به دلیل ضرورت مراجعه به اداره ذکر شده، پاسخ بعد از یک هفته عملا کاربردی نداشت.

شکایات مردمی رسیدگی نمی شود

از سویی این شهروند معتقد است به دلیل عدم رسیدگی مناسب به شکایات مردمی، شهروندان اعتماد چندانی به تلفنهای گویا ندارند.

احد زاده با بیان اینکه حتی نمونه تخلفات اداری کارکنان بدون اینکه رسیدگی قانونی شود، از سوی مراجع غیر رسمی حل و فصل می شود، ادامه داد: این موضوع موجب شده شهروندان شکایات خود را بی جواب تصور کنند.

پیش از این نیز نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در سخنانی از نحوه برخورد کارمندان اداری با ارباب رجوع به شدت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی مسئولان ارشد استان به این موضوع شده بود.

حجت الاسلام سید حسن عاملی با تاکید به ارزش انسانی و شهروندی مراجعان ادارات تصریح کرد: کارمندان دولتی در بیشتر مواقع از ضعف نظارت مدیران خود سواستفاده کرده و کار مردم را با تاخیر راه می اندازند.

وی از مدیران ادارت خواستار رسیدگی به وضعیت تکریم ارباب رجوع و نحوه فعالیت کارمندان خود شد و تاکید کرد: مدیران نباید زمینه سواستفاده و بی احترامی به مراجعان را با بی توجهی به عملکرد کارکنان خود فراهم کنند.

عاملی بابیان اینکه بسیاری از کارمندان تا زمانی که استخدام رسمی نیستند عرض ارادت مفصلی نسبت به ارباب رجوع و مدیران خود دارند، یادآور شد: اما بعد از استخدام و تثبیت موقعیت همه چیز را تمام شده می دانند و کار ارباب رجوع را رسیدگی نمی کنند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه مدیران عزت مردم را زیر پای کارمندان ناشایست و غیرکاری خود فرار ندهند، تاکید کرد: بسیاری از مدیران خبر ندارند در مجموعه خود چه خبر است.

وی با تاکید بر اینکه باید اصطلاحاتی مانند امروز برو فردا بیا، کار دارم، جلسه هست باید از ادارات اردبیل جمع شود، عنوان کرد: بسیاری از بیماریهای روحی و روانی مردم اردبیل به دلیل همین کارهایی است که در ادارات بر سر مردم آورده می شود.

شهروندان بر روی موج کاغذ بازی ادارات

گفتنی است علاوه بر اینکه اپراتورهای تلفن و رفتار اداری کارمندان نمی تواند به شکل قابل قبولی نیاز شهروندان را پاسخ دهد ، در مراجعه حضوری به ادارات دیده می شود کاغذ بازی مهمترین شاخص بی توجهی به تکریم ارباب رجوع بوده بطوریکه این مهم مراجعه کننده را روزها و حتی ماهها برای یک تائید و یا امضا معطل می کند.

اما این موضوع که پنج ماه پیش با نوید جمع شدن کاغذ از ارتباطات اداری توسط مسئولان استانداری اردبیل به نظر قابل حل می آمد همچنان به قوت خود باقی است.

بطوریکه طبق اظهارات مسئولان قرار بود حداکثر تا یک ماه یعنی تا پایان شهریور ماه سال جاری کاغذ بازی از روابط درون سازمانی استانداری جمع آوری و آموزشهای لازم به کارکنان داده شود که در عمل به کارتابل های اداری که هر از گاهی در استفاده از آن نیز غفلت می شود، محدود شده است.

علاوه بر این تحقق کامل این طرح با توسعه به سایر ادارات می توانست در کاهش ترافیک خدمت دهی ادارات تاثیر قابل توجهی ایجاد کند و به دلیل توسعه ارتباط شبکه ادارات مختلف بسیاری از هماهنگی های لازم در پیشبرد خواسته های مراجعان را به سادگی انجام دهد.

کارمندانی که به طور پیاپی در مرخصی اند

در حالی که هیچ مرجعی به ضعف خدمات دهی برخی ادارات و شکایات مردمی آنچنان که شهروندان انتظار دارند پاسخ نمی دهد چرخه کاغذ بازی ادارات اردبیل موجب اتلاف وقت و هزینه در ادارات شده است.

مراجعه به برخی ادارات اردبیل نشان می دهد کارمندان رسیدن به پایان وقت اداری را به خدمت رسانی مناسب و به هنگام به مراجعان ترجیح می دهند و می توان به این موضوع مراجعاتی را اضافه کرد که فرد بارها با در بسته یک کارمند خاص برخورد کرده و پاسخی که می شنود این است که کارمند در مرخصی استعلاجی است.

و این در حالی است که واژه "مشتری مداری" نه تنها جایگاه خود را نیافته بلکه در برخی مواقع معنی و مفهومی را برای کارمند اداری ندارد.

دفاتر پیشخوان گریزی برای حل مشکل

یکی از طرح های دولت در جهت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات سهل و به هنگام برون سپاری خدمات دولتی به دفاتر پیشخوان است.

طبق اظهارات سرپرست دفتر فن آوری و اطلاعات استانداری اردبیل در حال حاضر 11 دستگاه اداری در 125 دفتر پیشخوان برخی خدمات خود را ارائه می دهند.

افشین سیدی تصریح کرد: در این دفاتر 50 نوع خدمت ارائه می شود که در نظر داریم با تشویق ادارت به پیوستن در این طرح تعداد خدمات را به 300 خدمت در سال جاری و نهایتا به 400 خدمت در انتهای برنامه دولت دهم برسانیم.

وی با بیان اینکه از این تعداد 64 دفتر در مرکز استان مستقر است، تصریح کرد: توسعه دفاتر پیشخوان پس از این در بخش روستایی و مناطق محروم انجام خواهد شد و در حال حاضر تعداد دفاتر مرکز استان بیش از استاندارد کشوری است.

لازم به ذکر است در حال حاضر ایجاد 50 دفتر پیشخوان روستایی در دستور کار استانداری است که در آذر ماه سال گذشته برای آن فراخوان داده شد و از بین 320 داوطلب، 48 دفتر انتخاب شد که پس از تکمیل مدارک راه اندازی خواهد شد.

سیدی معتقد است مناطق محروم برای ایجاد دفاتر پیشخوان نیاز بیشتری دارند و به همین دلیل در فراخوانهای آینده روستاهای بالای هزار و 500 نفر در نظر گرفته خواهد شد تا روستاییان برای انجام ساده ترین کار اداری مجبور به مراجعه به شهرستانها نباشند.

اما با وجود کارایی دفاتر پیشخوان در سال گذشته 50 شکایت مردمی از نحوه ارائه خدمت 125 دفتر پس از تشکیل پرونده مورد بررسی قرار گرفت و دو دفتر به دلیل تخلفات گسترده پلمپ شد.

سرعت لاک پشتی تحقق دولت الکترونیک در اردبیل

دفاتر پیشخوان در کنار فعالیت هزار و 350 دفتر خدمات الکترونیک در اردبیل که به عقیده مسئولان موجب شده استان اردبیل جزو برترین اعضای شبکه ارتباطی دولتی کشور باشد نارضایتی های شهروندان اردبیلی را حتی به اندازه میزان هزینه ای که برای اجرای این طرحها شده پاسخ نداده است.

تحقق دولت الکترونیک که می تواند مسئولیت تکریم ارباب رجوع را از افراد به ماشین بسپارد رشد قابل قبولی در سالهای پس از پیدایش مباحث مربوط به خود در استان اردبیل نداشته و در حد برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس در ادارات محدود شده است

شهروندان معتقدند حتی استفاده از این امکانات نیز نیازمند آموزش اصول مشتری مداری به کارکنان دولتی و ارتقا روابط اداری است و در غیر این صورت صرف هزینه های گزاف برای کاهش بورکراسی اداری تنها بار مضائفی است که بر بیت المال تحمیل می شود.