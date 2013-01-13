عزاداری ها در زنجان آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی استان زنجان، افزود: در طول سال دو دهه بسیار مهم محرم و دهه فجر در کشور وجود دارد که یک فرصت بسیار مهم برای همگان است که از این فرصت باید به خوبی استفاده شود.

وی اظهارداشت: در استان کمیته ویژه برای آسیب شناسی عزاداری ها تشکیل شود و در این راستا باید مدیریت لازم لحاظ شود تا نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شود و روز به روز عزاداری ها با محتوا تر و با کیفیت تر برگزار شود.

استاندار زنجان گفت: در دو دهه محرم و فجر دستگاه های فرهنگی می توانند برنامه های خوبی را تولید کنند و مردم هم از این برنامه ها استفاده کنند.

رئوفی نژاد تاکید کرد: دهه محرم اوج ارتقای شاخص های معنوی و اعتقادی است و دهه فجر اوج نبوغ سیاسی ملت ایران است که در این راستا باید دستگاه های اجرایی ذیربط از ظرفیتها و پتانسیلها لازم استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان در بحث محرم شاخص و نماد و الگو در کشور و جهان است باید از ظرفیتهای لازم برای گران بها تر شدن عزاداری های استفاده شود.

استاندارزنجان در ادامه افزود: 95 درصد از هیئات مذهبی در کشوردر دهه محرم فعال هستند و 90 درصد هم در طول سال فعال بوده و برنامه اجرا کنند بنابراین باید یک ستاد و کمیته ویژه تخصصی و کارشناسی برای فعال شدن این هیات در استان تشکیل شود.

رئوفی نژاد گفت: فلسفه محرم این است که مردم خوداداره می کنند و نقش دارند و در این راستا باید مردم هم برای از بین بردن آسیبها در عزاداری ها همکاری کنند و کارشناسان مجرب پای کار بیایند.

وی دهه فجرا را یک فرصت بسیار مهم و نبوغ سیاسی ملت ایران یاد کرد و گفت: مردم و مسئولین باید از این فرصت به خوبی و هدفمنداستفاده کنند.

استاندار زنجان افزود: در دهه فجرامسال انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو است که هر دو در سرنوشت کشور بسیار موثر هستند که در این راستا باید در چار چوب فرمایشات مقام معظم رهبری انتخابات برگزار شود.

رئوفی نژاد تصریح کرد: مدیران از تمام ظرفیتها برای برگزاری درست انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند تا کشور شاهد یک حضور گسترده و پرشور باشد.