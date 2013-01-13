  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

امیری:

کمبود تقاضا در فریدن مانع تولید واحدهای این منطقه است

کمبود تقاضا در فریدن مانع تولید واحدهای این منطقه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه فریدن گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی این شهرستان فقط در چند روز از ماه فعالند و در بقیه روزها یا به بازاریابی برای محصول تولید شده مشغولند یا به دلیل نبود سفارش تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا امیری کمبود تقاضا برای واحدهای تولیدی، شرایط مالی بد کارخانه ها و تعطیلی فصلی به دلیل شرایط آّب و هوایی را از موانع تولید در این شهرستان برشمرد.

وی با بیان اینکه پویایی در صنایع شهرستان فریدن وجود ندارد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی با استرس مالی روبرو هستند چراکه نبود سفارشات موجب ایجاد وقفه در کار آنها می شود.

امیری افزود: درواقع با نبود سفارش و هزینه حامل های انرژی و سایر هزینه ها به صرفه نیست که کارخانه همیشه فعال باشد.

وی تاکید کرد: بسیاری از کارخانه های فریدن در یک ماه ممکن است فقط چند روز به کار مشغول باشند و کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات واحدهای منطقه است، چنانچه این مسئله اجازه نمی‌دهد این واحدها برای مناطق دیگر تولید داشته باشند.

امیری واحدهایی مانند سنگبری، تولید بلوک سقفی، سیم و کابل، پلاستیک، ، تیرچه و بلوک، گونی بافی، بسته بندی، تبدیل فرآورده های سیب زمینی و معادن شن و سنگ را از واحدهای تولیدی منطقه دانست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه فریدن با بیان اینکه هزینه هایی مانند حمل و نقل تا اصفهان در این شهر بالاست، اعلام کرد: این باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاهای تولیدی این منطقه، بالاتر از سایر مناطق باشد و واحدها نتوانند با سایر شهرستان ها رقابت کنند.

امیری با تاکید بر اینکه امکانات در شهرک های صنعتی منطقه فریدن فراهم نیست، گفت: مسئولان باید صدای مناطقی مانند فریدن را بشنوند و توجه بیشتری به فریدن داشته باشند.

وی با اشاره به وجود حدود 65 واحد تولیدی در منطقه، خاطرنشان کرد: با توجه به شکل گیری کارخانه ها در 5، 6 سال اخیر، نزدیک به 60 درصد واحدها از تکنولوژی روز بهره مندند.

کد مطلب 1789686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها