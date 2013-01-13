کمبود تقاضا در فریدن مانع تولید واحدهای این منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا امیری کمبود تقاضا برای واحدهای تولیدی، شرایط مالی بد کارخانه ها و تعطیلی فصلی به دلیل شرایط آّب و هوایی را از موانع تولید در این شهرستان برشمرد.

وی با بیان اینکه پویایی در صنایع شهرستان فریدن وجود ندارد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی با استرس مالی روبرو هستند چراکه نبود سفارشات موجب ایجاد وقفه در کار آنها می شود.

امیری افزود: درواقع با نبود سفارش و هزینه حامل های انرژی و سایر هزینه ها به صرفه نیست که کارخانه همیشه فعال باشد.

وی تاکید کرد: بسیاری از کارخانه های فریدن در یک ماه ممکن است فقط چند روز به کار مشغول باشند و کمبود نقدینگی یکی دیگر از مشکلات واحدهای منطقه است، چنانچه این مسئله اجازه نمی‌دهد این واحدها برای مناطق دیگر تولید داشته باشند.

امیری واحدهایی مانند سنگبری، تولید بلوک سقفی، سیم و کابل، پلاستیک، ، تیرچه و بلوک، گونی بافی، بسته بندی، تبدیل فرآورده های سیب زمینی و معادن شن و سنگ را از واحدهای تولیدی منطقه دانست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه فریدن با بیان اینکه هزینه هایی مانند حمل و نقل تا اصفهان در این شهر بالاست، اعلام کرد: این باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاهای تولیدی این منطقه، بالاتر از سایر مناطق باشد و واحدها نتوانند با سایر شهرستان ها رقابت کنند.

امیری با تاکید بر اینکه امکانات در شهرک های صنعتی منطقه فریدن فراهم نیست، گفت: مسئولان باید صدای مناطقی مانند فریدن را بشنوند و توجه بیشتری به فریدن داشته باشند.

وی با اشاره به وجود حدود 65 واحد تولیدی در منطقه، خاطرنشان کرد: با توجه به شکل گیری کارخانه ها در 5، 6 سال اخیر، نزدیک به 60 درصد واحدها از تکنولوژی روز بهره مندند.