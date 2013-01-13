  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

آیت الله ناصری تاکید کرد:

لزوم مطالعه مستمر در ویژگی های هنر مذهبی تعزیه/ آموزش گروه‌های تعزیه در یزد

لزوم مطالعه مستمر در ویژگی های هنر مذهبی تعزیه/ آموزش گروه‌های تعزیه در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، تعزیه را یکی از هنرهای آیینی و سنتی ایران و برشمرد و گفت: مطالعه و تعمیق مستمر در ویژگی های این هنر مذهبی الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح یکشنبه در نشستی با تعزیه خوانان شهرستان یزد اظهار داشت: اشعاری که در تعزیه قرائت می شود باید مستند و صحیح باشد.

وی با اشاره به اینکه از گفته شدن مسائل غیرواقعی در تعزیه باید پرهیز شود، افزود: با اجرای موضوعاتی که صحیح و مستند نیست و در هیچ کتاب و مستند معتبری ثبت نشده است، نباید بهانه ای به دشمنان اسلام داد.

ناصری ادامه داد: توجه به امر آموزش گروه های تعزیه باید در الویت شورای تعزیه شهرستان یزد باشد تا اعضای گروه ها بتوانند با الگو برداری، یک کارخوب و مستند از مصائب کربلا را ارائه دهند.

وی همچنین با تشکر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد و شورای تعزیه، خواستار تلاش مضاعف برای ساماندهی و نظارت بر اجرای گروه‌های تعزیه شد.

در این نشست گروه های تعزیه نیز به ارائه بخشی از فعالیت های خود پرداختند و مشکلات این هنر مذهبی را با امام جمعه و مسئولان اداره ارشاد در میان گذاشتند.

کد مطلب 1789689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها