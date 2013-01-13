به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح یکشنبه در نشستی با تعزیه خوانان شهرستان یزد اظهار داشت: اشعاری که در تعزیه قرائت می شود باید مستند و صحیح باشد.

وی با اشاره به اینکه از گفته شدن مسائل غیرواقعی در تعزیه باید پرهیز شود، افزود: با اجرای موضوعاتی که صحیح و مستند نیست و در هیچ کتاب و مستند معتبری ثبت نشده است، نباید بهانه ای به دشمنان اسلام داد.

ناصری ادامه داد: توجه به امر آموزش گروه های تعزیه باید در الویت شورای تعزیه شهرستان یزد باشد تا اعضای گروه ها بتوانند با الگو برداری، یک کارخوب و مستند از مصائب کربلا را ارائه دهند.

وی همچنین با تشکر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد و شورای تعزیه، خواستار تلاش مضاعف برای ساماندهی و نظارت بر اجرای گروه‌های تعزیه شد.

در این نشست گروه های تعزیه نیز به ارائه بخشی از فعالیت های خود پرداختند و مشکلات این هنر مذهبی را با امام جمعه و مسئولان اداره ارشاد در میان گذاشتند.