کسب رتبه چهارم‌ شورای دستگاههای نظارتی کهگیلویه و بویراحمد در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد باقر پور گفت: اجرای سیاست ها، خط و مشی ها و مصوبات شورای دستگاه های نظارتی کشور، ایجاد هماهنگی در برنامه های نظارت و بازرسی دستگاه های عضو شورا با هدف پرهیز از موازی کاری،‌ شناسایی آسیب ها و ضعف های تهدید کننده دستگاه های اجرایی و ارائه راهکار برای رفع آنها،‌ پیگیری حقوقی و اجرایی پرونده های مفاسد اقتصادی در استان از جمله وظایف این شورا هستند.

این عضو شورای نظارتی استان، برگزاری دوره های آموزشی به منظور دانش آفزایی و توانمندسازی مسئولان و کارکنان دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری و مبارزه با مفاسد و اخذ توضیح، ‌گزارش و مطالبه اطلاعات و اسناد از دستگاه ها درباره موضوعات استانی در حدود قانون را از دیگر وظایف این شورا عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار با بیان اینکه دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی استان مستقر است، در خصوص چگونگی و نحوه کار این شورا گفت: بر اساس برنامه زمان بندی،‌ این شورا ماهیانه یک جلسه به صورت عادی برگزار می کند و در صورت نیاز جلسات فوق العاده نیز تشکیل می شود.

باقرپور تعداد جلسات برگزار شده در سال جاری را 24 مورد عنوان کرد و اظهار داشت: تشکیل کارگروه های تخصصی اقتصادی ،‌ کارگروه مفاسد اداری،‌ مالی و قضایی و کارگروه آموزشی- ‌توجیهی، بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی فروش منازل سازمانی، ارزیابی نحوه اجرای ماده 8 قانونی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و واگذاری منازل سازمانی، ‌بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با شناسه ملی حقوقی و حقیقی،‌ برگزاری دوره های آموزشی محاسبات عمومی،‌ برگزاری مناقصات ،‌ مزایده و تخلفات اداری،‌ بررسی نحوه انجام تعهد ایجاد اشتغال دستگاه های اجرایی استان و میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک های عامل در این راستا ‌و همچنین دلایل معوقات بانک و عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرندگان، بخشی از عملکرد این شورا در9 ماهه اول سال جاری بوده است.

وی تاکید کرد: شناسایی گلوگاه های فساد خیز و فرآیندهای مستعد فساد به منظور پیشگیری و کاهش این فرآیندها ازبرنامه های در دست اقدام شورای دستگاه های نظارتی استان است.

وی یادآور شد: اعضاء شورای نظارتی دستگاه های اجرایی استان شامل مدیرکل بازرسی استان،‌ مدیرکل دیوان محاسبات،‌ مدیرکل اطلاعات،‌ دادستان مرکز استان و معاون برنامه ریزی استانداری هستند.