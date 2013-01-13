به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قاسمیان اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی پهلوگیری کشتی‌ها به ویژه کشتی‌هایی با تناژ بالا در اسکله های مجتمع بندری، تعداد 106 بولارد 40ggg با ظرفیت کششی 150 تنی ساخته و نصب شد.

وی افزود: به همین منظور در اسکله های 16 تا 30، تعداد 182 فندر تک سلولی suc1450 ساخته و نصب خواهد شد که توان و ایمنی پهلوگیری اسکله ها به دلیل شکل سامانه فندری افزایش می یابد.



معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه نصب بولاردها و فندرها ظرفیت اسکله‌ها را به منظور پذیرش شناورهای با ظرفیت 100 هزار تن بالا برده است، تصریح‌کرد: با توجه به نصب بولارد نوع 40ggg ظرفیت نیروی مهار کشتی از 30 تن به 150 تن افزایش یافت تا توان و ایمنی پهلوگیری کشتی ها پنج برابر افزایش یابد و از بروز حادثه و خسارت احتمالی به کشتی تا حد بسیار زیادی جلوگیری شود.



قاسمیان یادآورشد: تمام جزئیات پروژه با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از تولید ملی و مطابق آخرین استانداردهای روز دنیا تهیه و نصب شده است.