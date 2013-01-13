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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

قاسمیان:

ظرفیت باربری اسکله‌های بندرامام افزایش یافت

ظرفیت باربری اسکله‌های بندرامام افزایش یافت

ماهشهر - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: به منظور افزایش ظرفیت پذیرش کشتی‌های حامل تناژهای بالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، ظرفیت باربری چهار اسکله در این مجتمع بندری افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قاسمیان اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی پهلوگیری کشتی‌ها به ویژه کشتی‌هایی با تناژ بالا در اسکله های مجتمع بندری، تعداد 106 بولارد 40ggg با ظرفیت کششی 150 تنی ساخته و نصب شد.

وی افزود: به همین منظور در اسکله های 16 تا 30، تعداد 182 فندر تک سلولی suc1450 ساخته و نصب خواهد شد که توان و ایمنی پهلوگیری اسکله ها به دلیل شکل سامانه فندری افزایش می یابد.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه نصب بولاردها و فندرها ظرفیت اسکله‌ها را به منظور پذیرش شناورهای با ظرفیت 100 هزار تن بالا برده است، تصریح‌کرد: با توجه به نصب بولارد نوع 40ggg ظرفیت نیروی مهار کشتی از 30 تن به 150 تن افزایش یافت تا توان و ایمنی پهلوگیری کشتی ها پنج برابر افزایش یابد و از بروز حادثه و خسارت احتمالی به کشتی تا حد بسیار زیادی جلوگیری شود.

قاسمیان یادآورشد: تمام جزئیات پروژه با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از تولید ملی و مطابق آخرین استانداردهای روز دنیا تهیه و نصب شده است.
کد مطلب 1789692

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