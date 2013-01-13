به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن قبایی با اعلام این خبر گفت: این مسابقه در 2 بخش کلاژ، ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی و عکاسی، ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی، با موضوع هوای پاک، برپا خواهد شد.



قبایی افزود: علاقه مندان می توانند آثار خود را تا بیست و ششم دی ماه، به کانون فرهنگی – تربیتی شهید فهمیده به نشانی پستی بلوار موذن، جنب سه راه محمودیه، ارسال کنند.



وی یادآور شد: به شرکت کنندگان، تقدیرنامه و لوح یادبود و به برگزیدگان مسابقه، جوایزی اهدا خواهد شد.



مسابقه دوچرخه سواری در شهرستان نظرآباد برگزار شد



به مناسبت گرامیداشت هفته هوای پاک اداره حفاظت زیست شهرستان نظر آباد با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری یک دوره مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد.

سرپرست اداره در این خصوص گفت: این مسابقه به منظور استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله عمومی و بدون آلودگی و به منظور تنویر افکارعمومی در سطح شهرستان و بدون محدودیت سنی برگزار شد



علی ناصری یادآور شد: به نفرات برتر جوایز ارزشمندی اهدا شد. این مسابقه رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 24 دی ماه در میدان سپاه شهر نظرآباد برگزار شد.

همایش پیاده روی در روستای کاظم آباد شهرستان نظرآباد برگزار شد



مراسم پیاده روی در روستای کاظم آباد شهرستان نظرآباد با حضور سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد و با همکاری شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی شهرستان همچنین دهیاری و شورای روستای مزبور برگزار شد.



سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ضمن با تاکید بر نقش مردم در سالم ماندن هوا ابراز امیدواری کرد برپایی مراسمی از این دست آغازی برای مشارکت و آشنایی مردم با مسائل زیست محیطی به منظور تنویر افکار عمومی تمامی نقاط جمعیتی شهرستان و سایر روستا ها فراهم کند.



علی ناصری گفت: در طول مسیر پیاده روی کیسه های زباله در قالب طرح پاکسازی روستا جهت جمع آوری زباله در بین شرکت کنندگان توزیع شد. در پایان مراسم نیز به افراد شرکت کننده به قید قرعه جوائزی اهدا شد.

مشاوران بانوان دستگاه های اجرایی استان عضو افتخاری جمعیت محیط زیست البرز شدند



مشاور استاندار و مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری گفت: طی دوازدهمین نشست مشاورین بانوان فرمانداری ها و ادارات کل استان البرز، مدیر کل محیط زیست استان البرز ضمن ارائه امار و فعالیت های زنان در عرصه مبارزه با آلودگی محیط زیست و تبیین نقش موثر زنان در اصلاح فرهنگ و نقش آنان در آموزش خانواده از مشاورین حاضر در نشست به عنوان یاران افتخاری محیط زیست یاد کرد.

مریم السادات سیادت جو افزود: در این نشست 51 نفر از نمایندگان بانوان دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها محیط یاران افتخاری شدند.



وی گفت: طرح محیط یاران افتخاری به منظور آموزش اعضای این طرح در مباحث مرتبط با مسائل زیست محیطی برای آموزش جامعه هدف تعیین شده، اجرا می گردد که زنان به عنوان موثرترین عضو در این فرآیند شناخته شده اند.