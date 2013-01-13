7600 کودک یتیم گلستان دارای حامیان مالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع الله وفایی افزود: نهادینه کردن فرهنگ اکرام و انفاق به نیازمندان باید از درون خانواده ها انجام شود تا کودکان با ثمرات بخشش و نیکی کردن به دیگران آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: یک فرد خیر گرگانی برای اینکه خانواده خود را نیز با ثمرات انفاق و کمک به نیازمندان آشنا سازد از 10 سال گذشته تاکنون به همراه پسر و همسر خود با طرح اکرام ایتام کمیته امداد گلستان همکاری داشته است.

وی با بیان اینکه این فرد به همراه خانواده خود سرپرستی 6 یتیم استان را برعهده دارد تصریح کرد: این خانواده خیر گرگانی در مناسبت ها و برنامه های مختلف به ایتام کمک می کنند و در 9 ماه نخست سال جاری نیز بیش از 22 میلیون 200 هزار ریال برای ایتام تحت حمایت خود واریز کرده اند.

بهره مندی 420 خانوار کلاله از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی



مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعداد 430 خانوار از مددجویان تحت حمایت شهرستان کلاله از تسهیلات وی‍ژه طرح نوسازی و بهسازی روستائی استفاده کرده اند ابراز داشت: همچنین در 9 ماهه نخست سال جاری 91 با کمک حامیان طرح اکرام و ایتام شهرستان کلاله و با نظارت و راهنمایی واحد مسکن و ساختمان تعداد 8 واحد مسکونی مددجویی دارای فرزند یتیم با هزینه ای بالغ بر 90 هزار ریال تعمیر و بازسازی گردیده است.



رضا رحمانی اظهار داشت: در سال جاری از محل درآمد های محلی شهرستان کلاله تا کنون 5 واحد مسکونی مددجوئی که از تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستائی با سرانه 100 میلیون ریالی استفاده نموده اند و با هزینه بیش از 40 میلیون ریال تکمیل وبه بهره برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین تعداد 52 خانوار دیگر که پایان کار اخذ نموده اند در نوبت دریافت کمک هزینه پشتیبان طرح جهت تکمیل بناست.



برگزاری همایش بصیریت دینی در رامیان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان رامیان گفت: همایش بصیرت دینی ، ولایت مداری و فرهنگ عاشورایی برای مددجویان این نهاد برگزار شد.

ایوب قزلسفلو خاطرنشان کرد: بصیرت دینی ، ولایت مداری و فرهنگ عاشورایی با حضور 50 نفر از اعضای کانون پیرو ولایت و خانواده های طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی کمیته امداد رامیان برگزار شد.

وی افزود: به موجب فرمایش مقام معظم رهبری که فرموده اند" مجموعه‌ى جوانان یک کشور وقتى بصیرت دارند، آگاهانه حرکت می کنند و قدم برمیدارند" این همایش در دستور کار این نهاد قرار گرفت.