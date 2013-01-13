انجام 84 مورد نمونه برداری از آب قم در هفته گذشته/ کشف 8 تن رب گوجه فرنگی فاسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید محمدیان با اشاره به فعالیت ها و اقدامات بازرسین بهداشت محیط این مرکز از سیزدهم تا نوزدهم دیماه امسال گفت: در این مدت بازرسان بهداشت محیط از 829 مرکز تهیه، توزیع وفروش مواد غذایی و 186 امکنه عمومی بازدید کردند.



رئیس مرکز بهداشت قم افزود: در این بازدیدها 5 مرکز غیر بهداشتی پلمپ و مقدار 57 کیلوگرم ماده غذایی غیر قابل مصرف توقیف و معدوم شد.



وی با بیان اینکه در هفته گذشته به 17 مورد شکایت مردمی رسیدگی و 20 مورد نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک انجام شد اظهار داشت: در این مدت پرونده 45 متصدی متخلف واحدهای مختلف تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی جهت رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.



محمدیان با اشاره به اقدامات و فعالیت های مستمر این مرکز در راستای کنترل آب شرب مصرفی شهروندان گفت: در هفته گذشته آب مصرفی استان 84 بار به لحاظ استانداردهای بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.



وی همچنین به توقیف و معدوم سازی 226 عدد قرص برنج (فسفید آلومینیوم) در این مدت اشاره و تصریح کرد: سم قرص برنج سمی است که بر روی سلولها تاثیر بدی می گذارد و تنفس سلولی را از بین می برد و باعث آسیب جدی به اعضا و ارگانهای دیگر بدن مثل کلیه ها و قلب می شود.



رئیس مرکز بهداشت قم با بیان اینکه مرگ با قرص برنج مرگ بسیار دردناکی است و فرد عطش زیادی به آب دارد، گفت: در این مرگ فرد تا زمانی که زنده است هوشیار و بیدار بوده و سوزش بدی در بدن خود احساس می کند.



وی افزود: بر اساس علامت های بالینی فرد دچار خستگی و کمبود اکسیژن می شود، بطوریکه بدنش رو به کبودی رفته و دچار خفگی سلولی خواهد شد. این روند روندی غیر قابل برگشت است و مسمومیت با قرص برنج برابر با مرگ است.



رئیس مرکز بهداشت اظهار داشت : مدیریت بازرسی اصناف نیز اعلام کرده در هفته گذشته بیش از 600 لیتر آبلیموی غیر قابل مصرف از یک واحد صنفی کشف و ضبط شده است.



محمدیان افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی در مراکز تهیه، توزیع وفروش مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی می توانند مراتب را با شماره 6700404 واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان در میان بگذارند.



کشف و توقیف بیش از هشت تن رب گوجه فرنگی فاسد در قم



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به بازدید های مستمر و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی این معاونت گفت: در این بازدیدها و از یک واحد تولیدی مواد غذایی بیش از هشت تن رب گوجه فرنگی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و توقیف شد.



دکتر مجتبی احمدزاده با بیان اینکه با هوشیاری و اقدام به موقع کارشناسان ایندانشگاه ازتوزیع میزان رب گوجه فرنگی در بازار جلوگیری شد اظهار داشت: در همین زمینه پرونده ای تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.



وی با بیان اینکه بازرسان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و اداره امور دارو و مواد اعتیاد آور آماده راهنمایی شهروندان در خصوص سوالات مربوط پیرامون هریک از این حوزه ها هستند اظهار داشت: شهروندان می‌توانند هرگونه سوال، انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت در زمینه دارویی را در هر ساعتی از شبانه روز با شماره 6706443 در میان بگذارند و مشاوره های لازم را از کارشناسان مربوطه اخذ نمایند.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: کارشناسان اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قم با شماره 6706444 آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت و همچنین پاسخگویی به سوالات شهروندان درخصوص مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به صورت شبانه روزی هستند.



احمدزاده افزود: شماره پیغامگیر 6162644 نیز به صورت شبانه روزی جهت طرح شکایات،انتقادات و پیشنهادات عموم همشهریان پیش بینی شده است.



افزایش کیفیت غذای دانشجویان



رئیس اداره امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از افزایش کیفیت غذای دانشجویان خبرداد.



محمد عزیزی‌فر، با بیان اینکه از نیمة دوم دی‌ماه سال جاری، برنج ایرانی با کیفیت بالا در برنامة غذایی دانشجویان قرار داده شد افزود: علی‌رغم افزایش هزینه‌ها، این اقدام با درخواست‌های مکرر دانشجویان و با مساعدت معاون محترم فرهنگی و امور دانشجویی و معاون محترم توسعة مدیریت و منابع دانشگاه در راستای رضایت‌مندی بیشتر دانشجویان و ارتقای سطح کیفیت غذای طبخ‌شده اجرا شد.



وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نظرسنجی کیفی غذا به صورت فرم دستی از 10% کل دانشجویان و 20% دانشجویان خوابگاهی هر دو هفته یکبار با همکاری دانشجویان انجام و نتایج آن در فرآیند طبخ غذا اعمال می‌شود که بر اساس همین نظرسنجی‌ها، دانشجویان استقبال خوبی از طرح جایگزینی برنج ایرانی با برنج هندی کرده‌اند.



گفتنی است نظارت بر طبخ و توزیع غذا به صورت تمام ‌وقت در آشپزخانة مرکزی و همة سلف‌های دانشکده‌ها با حضور کارشناسان تغذیه و بهداشت محیط انجام می‌شود.



دانشجــویان گرامـی می‌تواننــد هــر گونه انتقـاد و پبشنهـاد خــود را در دفـاتر نظــرسنجی مستقـر در سلف دانشکـده‌ها و خــوابگـاه‌ها ثبـت نماینـد و یا از طریق شمــاره تلفن 6162625 و رایـانامة daneshjooei-csa@muq.ac.ir به این اداره اعلام نمایند.



انجام بیش از 480 مورد جراحی در تعطیلات پایانی ماه صفر در مراکز درمانی دولتی استان



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ایام پایانی ماه صفر بیش از 500 نفر به صورت اورژانسی در بیمارستانهای دولتی استان بستری شدند.



وی با اشاره به اقدامات و تدابیر انجام شده در حوزه درمان این دانشگاه از بیست و یکم تا بیست و سوم دیماه که مصادف با ایام تعطیلات پایانی ماه صفر بود افزود: تمامی مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه استان در این مدت در آماده باش کامل بودند.



دکتر پرهام از انجام 486 مورد عمل جراحی در این مدت تنها در مراکز دولتی استان خبر داد وگفت: از این تعداد عمل جراحی انجام گرفته 118 مورد به صورت اورژانسی، 307 مورد جراحی الکتیو و 61 مورد سزارین بوده است.



وی گفت: در این مدت 61 مورد زایمان نیز در مراکز دولتی به صورت طبیعی انجام شده است.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از ویزیت 3 هزارو 661 نفر توسط پزشک اورژانس در این ایام خبر داد و گفت: از این تعداد بیمار اورژانسی 511 نفر جهت انجام مراقبت های بیشتر و گذراندن دوره درمان به صورت اورژانسی بستری شده اند.



پرهام افزود: در این مدت دو هزارو 708 نفر نیز در درمانگاههای این مراکز با حضور متخصصین و فوق تخصصین ویزیت شده اند.



انجام بیش از 480 ماموریت شهری و جاده ای در اورژانس 115



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به ااقدامات و فعالیت های پرسنل این مرکز از 21 تا24 دیماه گفت: در این مدت که مصادف با ایام سوگواری و تعطیلات پایانی ماه صفر بود بکارگیری تعداد 38 نفر پرسنل علاوه بر پرسنل پایگاه های 32 گانه اورژانس در محورهای درون برون شهری آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران بودند.



دکتر محمد جواد باقری از استقرار تعداد12دستگاه آمبولانس علاوه بر 32 پایگاه شهری و جاده ای درمسیر دستجات و اطراف حرم مطهر و میادین اصلی شهر و جاده و محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: استقرار 24 ساعته یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تیم کامل پزشکی در میدان آستانه و 3 دستگاه موتورلانس جهت ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات درمانی به زائران از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بود.



وی اظهار داشت: پرسنل حاضر در استقرار های اطراف حرم مطهر و در مسیر دستجات عزاداری در مجموع تعداد 125 نفر از زائران و عزاداران را به صورت سرپائی و با استفاده از امکانات پزشکی - درمانی در محل مداوا و تعداد 4 نفر را جهت بررسی و انجام اقدامات تشخیصی بیشتر به مراکز درمانی سطح شهر منتقل کردند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با بیان اینکه در این مدت 3 هزارو 129 مورد تماس در اورژانس 115قم به ثبت رسید افزود: این تعداد تماس منجر به انجام 483 ماموریت شهری و جاده‎ای شده است.



دکتر باقری گفت: از این تعداد ماموریت انجام شده 152 مورد مربوط به حوادث ترافیکی بود که در مجموع 167 نفر در این حوادث مصدوم شدند و متاسفانه 2 نفر نیز جان خود را در محل حادثه از دست دادند.



وی با اشاره به حوادث مربوط به موتورسواران در این ایام گفت: 83 مورد از ماموریت های اورژانس در این مدت اختصاص به موتور سواران دارد که بر اثر آن 93 نفر مجروح شدند.



