نمادهای ورودیهای شیراز ضعیف است/ تشکیل مجمع خیران فرهنگ ساز و شهرساز بدون اطلاع شورا

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین عرب ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده طرح ورودی جاده کازرون شیراز از طرح سبز تبدیل به طرحی متناسب با شهر فرهنگی شیراز شد اما متاسفانه این طرح ارائه شده بسیار ضعیف بدون پیگیری به تصویب رسیده است.

بودجه فرهنگی شهرداری صرف ساخت وساز فرهنگی نمی شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: طبق مصوبه سال 90 شهرداری چهار درصد بودجه خود را باید به امور فرهنگی و ساخت و ساز در این رابطه اختصاص دهد اما امسال بطور مثال هیچ فرهنگسرایی ساخته نشده است.

عرب افزود: شهرداری باید اعلام کند که این میزان صرف چه برنامه و ساخت و ساز فرهنگی شده است.

تشکیل مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز بدون اطلاع شورا

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از بی اطلاعی کمیسیون فرهنگی از تشکیل انجمن خیرین فرهنگ‌ساز عنوان کرد: چرا باید انجمن خیرین فرهنگ‌ساز با مشارکت و حضور شهرداری تشکیل شود اما عضو کمیسیون فرهنگی از آن بی‌اطلاع باشد.

وی ادامه داد: قبل از تشکیل اینگونه انجمن که توسط شهرداری صورت گرفته باید شورا و یا کمیسیون فرهنگی از وجود آن مطلع شوند نه اینکه از طریق درج در رسانه از این موضوع اطلاع پیدا کند.

حضورحقوقی شهردار در مجمع

احمدرضا نقیب‌زاده، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا، در این خصوص گفت: شهردار در مجمع خیرین فرهنگساز با عنوان حقوقی حضور داشته که براساس قانون باید شورای شهر در جریان موضوع قرار می‌گرفت.