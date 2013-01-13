۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

یکی از رهبران شورشیان مالی کشته شد

لحظاتی پیش خبرگزاری ها از کشته شدن یکی از رهبران شورشیان مالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، یک مقام امنیتی در مالی امروز یکشنبه از کشته شدن یکی از رهبران شورشیان ضد دولتی مالی خبر داد.

خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر گزارش داد که "عادل (کوجک) کریم" رهبر دینی گروه انصار الدین دردرگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی در مرکز شهر کونا کشته شده است.

گفته می شود که پس از کشته شدن این فرد، شورشیان کمی از مواضع خود عقب نشینی کرده اند.

فرد کشته شده از نیزوهای نزدیک به ایاد آغ غالی معروف به ابوالفضل از رهبران اصلی شورشیان توارق در مالی است.

