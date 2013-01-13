  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

تمدید مهلت ارسال مقاله به سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی

تمدید مهلت ارسال مقاله به سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی

مهلت ارسال مقاله به سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی تا 10 بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 27 فروردین 92 در یزد برگزار می شود و پژوهشگران می توانند تا 10 بهمن ماه مقالات خود را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

این کنگره برای ارائه آخرین یافته‌های علم پزشکی مولکولی، اساس مولکولی گیاهان دارویی، نقش عناصر کمیاب در تغذیه و بیوشیمی، ناهنجاری‌ها و بیماریهای متابولیکی و ارائه تکنیک جدید آزمایشگاهی با حضور متخصصین ایرانی و خارجی برگزار می‌شود.
 
تاکنون بیش از 993 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده است نتایج نهایی داوری مقالات 30 بهمن ماه اعلام خواهد شد.
 
این کنگره با حضور 4 متخصص از کشورهای انگلستان و کانادا برگزار می شود و در این کنگره جلسه پرسش و پاسخ بین دانشجویان و مدعوین کشورهای خارجی صورت می گیرد.
 
برگزاری سمپوزیوم بیماریهای متابولیک و سخنرانی شفاهی و پوستر همراه با برگزاری کارگاههای متنوع به مدت 4 روز از دیگر برنامه های این کنگره است.
 
سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی با همکاری انجمن بیوشیمی ایران، انجمن IFCC و IUBMB و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد مورخ 27 تا 30 فروردین 92 برگزار می شود وعلاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام و ارسال مقالات به نشانی سایت کنگره www.Biochem13.com مراجعه کنند.
کد مطلب 1789702

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