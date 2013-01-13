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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

لطفی:

توسعه باغات با پایه های رویشی جدید در شهرستان آبیک

توسعه باغات با پایه های رویشی جدید در شهرستان آبیک

آبیک- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: توسعه باغات شهرستان آبیک با پایه های رویشی و کشت بافتی در شهرستان آبیک در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی در این باره اظهارداشت: پایه های رویشی دا رای خصوصیات بسیار خوب و مطلوبی هستند که می توان به برخی از مقاومت ها به تنش های زیستی و غیرزیستی را ذکر کرد.
 
وی افزود: این پایه ها همچنین دارای تاج یکنواخت بوده که مراحل مختلف داشت و برداشت را تسهیل می کند.
 
این مسئول یادآورشد: تاکنون  بیش از 20 هزار اصله نهال با پایه های رویشی و کشت بافتی بین باغداران شهرستان آبیک توزیع شده است.
 
 47 سرباز سازندگی جذب جهاد کشاورزی شدند
 
مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت‌: امسال 47 نفراز فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در قالب طرح سرباز سازندگی جذب مراکز خدمات جهادکشاورزی استان قزوین شدند.
 
جهانگیر کاووسی افزود: این طرح با هدف گسترش شبکه ترویجی از طریق جذب مشمولین متخصص و بومی، ترویج فرهنگ تولید و بهره برداری اصولی از منابع و ذخائر موجود در حوزه وظایف جهاد کشاورزی، زمینه سازی برای تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و آشنا به فرهنگ و روابط اجتماعی روستائیان اجرا می شود.
 
وی تصریح کرد: این نیرو ها در مقاطع کاردانی و بالاتر در رشته های مرتبط به بخش کشاورزی هستند که  پس از آموزش های نظامی و تخصصی به عنوان سربازان سازندگی در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سطح استان مشغول خدمت نظام وظیفه هستند.
کد مطلب 1789704

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