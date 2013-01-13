توسعه باغات با پایه های رویشی جدید در شهرستان آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن لطفی در این باره اظهارداشت: پایه های رویشی دا رای خصوصیات بسیار خوب و مطلوبی هستند که می توان به برخی از مقاومت ها به تنش های زیستی و غیرزیستی را ذکر کرد.

وی افزود: این پایه ها همچنین دارای تاج یکنواخت بوده که مراحل مختلف داشت و برداشت را تسهیل می کند.

این مسئول یادآورشد: تاکنون بیش از 20 هزار اصله نهال با پایه های رویشی و کشت بافتی بین باغداران شهرستان آبیک توزیع شده است.

47 سرباز سازندگی جذب جهاد کشاورزی شدند

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت‌: امسال 47 نفراز فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در قالب طرح سرباز سازندگی جذب مراکز خدمات جهادکشاورزی استان قزوین شدند.

جهانگیر کاووسی افزود: این طرح با هدف گسترش شبکه ترویجی از طریق جذب مشمولین متخصص و بومی، ترویج فرهنگ تولید و بهره برداری اصولی از منابع و ذخائر موجود در حوزه وظایف جهاد کشاورزی، زمینه سازی برای تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و آشنا به فرهنگ و روابط اجتماعی روستائیان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این نیرو ها در مقاطع کاردانی و بالاتر در رشته های مرتبط به بخش کشاورزی هستند که پس از آموزش های نظامی و تخصصی به عنوان سربازان سازندگی در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی سطح استان مشغول خدمت نظام وظیفه هستند.