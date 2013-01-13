بلداجی هشت بار دیگر لرزید/ پس لرزه ها ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه ها همچنان شهر بلداجی و روستاهای اطراف این شهر را می لرزاند و تعداد این پس لرزه ها از بامداد امروز یکشنبه تاکنون به عددهشت رسیده است.

این پس لرزه ها با شدت های 1.5، 1.7، 1.6، 1.6، 1.5، 1.3، 2، 2.4 این منطقه را لرزانده است.

هم اکنون تمامی نیروی های امدادی استان چهارمحال و بختیاری در حال آماده باش به سر می برند.

آخرین زمین لرزه بلداجی با شدت 2.4 ریشتر در ساعت 11 و 59 دقیقه و26 تانیه رخ داده است.

بلداجی مرکز تولید گز در استان چهارمحال و بختیاری است و گز تولیدی این شهر از شهرت بالایی برخوردار است.

بلداجی از توابع شهرستان بروجن است.