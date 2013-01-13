ظرفیت سیلو در خوزستان به 1.2 میلیون تن افزایش می یابد

شهباز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا قبل از سال 1384 ایجاد ظرفیت‌ های ذخیره سازی سیلو در انحصار دولت بود، اما از این سال به بعد سیلو سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

وی با بیان اینکه زمینه ذخیره سازی محصولات کشاورزی در قالب ساخت سیلوهای بتنی، فلزی، انبارهای مکانیزه و نیمه ‌مکانیزه فراهم شده، افزود: در حال حاضر 900 هزار تن ظرفیت سیلو در استان خوزستان وجود دارد که 200 هزار تن این ظرفیت توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

خواجوی به واگذاری بیش از 35 مجوز ساخت سیلو به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: براین اساس تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت ذخیزه سازی و سیلو در خوزستان به یک میلیون و 200 هزار تن می رسد.

وی تصریح کرد: در شش ماهه دوم سال‌ جاری سه سیلو توسط بخش خصوصی با ظرفیت 82 هزار تن در خوزستان آماده بهره‌ برداری می ‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه چهار اظهار کرد: با توجه به جمعیت 4.6 میلیون نفری خوزستان، نیاز مصرفی سالانه این استان حدود 650 هزار تن گندم و 600 تا 750 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی است.



وی با بیان اینکه برای آینده استان، تامین یک میلیون و 200 هزار تن گندم مصرفی پیش بینی شده، افزود: این در حالی است که هم اکنون خوزستان به ظرفیت ذخیره سازی 900 هزار تن گندم یعنی بیش از نیاز مصرفی در سال دست یافته و تا پایان برنامه پنجم این رقم به میزان پیش بینی شده مصرف برای استان خواهد رسید.



خواجوی با اشاره ضرورت احداث سیلو و مراکز ذخیره سازی گفت: با توجه به پتانسیل بالا در استان خوزستان در بخش کشاورزی و با هدف تعدیل نوسانات تولید و مصرف و سهولت در تجارت و حفظ امنیت غذایی و نیازهای موجود احداث سیلو از اهمیت بالایی برخودار است.

