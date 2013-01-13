اتمام ساخت فاز اول بندر آستارا/ افزایش ظرفیت بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطاء الله صدر در نشستی خبری در پاسخ به پرسش پرسش مهر درباره زمان بهره برداری از بندرآستارا، گفت: فاز اول این بندر با ظرفیت 600 هزار تن به اتمام رسیده است و آماده بهره برداری است و در حال حاضر برای تعیین مرز بین المللی اقدام کردیم که به محض تصویب در کمیسیون های مربوطه بصورت رسمی فعالیت می کند.

وی در خصوص این موضوع که این بندر به دلیل کند بودن صدور مجوز ها ماهها بدون فعالیت مانده است، افزود: در حال حاضر تمامی اقدامات انجام گرفته است و در آینده نزدیک بصورت رسمی فعالیت ها در آنجا آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه 11 بندر اصلی فعال در کشور وجود دارد، بیان کرد: حدود 120 بندر کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد اما در آمارها فقط به بنادر اصلی اشاره می کنیم که 3 بندر در شمال کشور و 8 بندر در جنوب کشور فعالیت دارند.

وی ظرفیت بنادر 11 گانه تجاری کشور را 172 میلیون تن تخلیه و بارگیری درسال عنوان کرد و گفت: در طرح توسعه بنادر ای ظرفیت به 184 میلیون تن افزایش پیدا می کند ضمن آنکه در حال حاضر 2 میلیارد دلار پروژه از منابع داخلی سازمان در بنادر در حال اجرا است.

صدر با اشاره به اینکه همین میزان سرمایه گذاری هم از سوی بخش خصوصی در بنادر انجام شده است، اظهار داشت: این سازمان احداث بنادر و ساخت موج شکن ها، حوضچه ها، اسکله ها، کانال ها و زیرساخت های بنادر را از محل منابع داخلی خود انجام می دهند و سرمایه گذاری در پس کرانه ها از سوی بخش خصوصی انجام می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه بنادر کشور مناطق ویژه اقتصادی به شمار می روند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوی فراهم می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه بنادر مسافری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت مسافری بنادر 13 میلیون نفر مسافر است و سال گذشته 10 میلیون و 200 هزار نفر مسافر جابجا شدند که این شامل افرادی که خود در این مناطق تردد می کند نمیشود.

وی توسعه سواحل کشور را یکی از اقدامات سازمان دانست و افزود: توسعه بنادر کوچک در سواحل جنوبی کشور از جمله فعالیت های سازمان بنادر است که در این راستا تاکنون 60 بندر کوچک چند منظوره در حال اجراست که 40 بندر تاپایان سال به بهره برداری می رسد.

صدر با بیان اینکه 82 پروژه تاپایان سال به بهره برداری می رسد که برخی از آنها در دهه فجر افتتاح میشود، گفت: این پروژه ها با اعتبار یک میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که توسعه فاز دوم بندر شهید رجایی که ظرفیت این بندر را به 6 میلیون TEU کانتینر افزایش می دهد از جمله این پروژه ها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 9 پروژه از این تعداد از سوی بخش خصوصی انجام می گیرد، بیان کرد: براساس تصمیمات گرفته شده به جز اپراتور اول و دوم در بندر شهید رجایی، بخش دیگری از پروژه این بندردر بخش کانتینری به اپراتور سوم واگذار می شود.

صدر با اشاره به اینکه اپراتور سوم بصورت یک کنسرسیوم فعالیت را شروع می کند، گفت: این اقدام موجب افزایش رقابت در این بخش شده و کاهش هزینه های خدمات رسانی را به دنبال خواهد داشت.

وی درباره گلایه برخی از شرکتهای خصوصی مبنی بر قدیمی بودن قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: این قانون مصوب شده است و قانون مصوب هم زمان خاصی ندارد، ضمن آنکه در سال 1387 این قانون با تغییر سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی از سوی مجلس به این سازمان تصویب شد.