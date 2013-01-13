افتتاح فاز نخست هتل مشارکتی لاله تبریز در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به این که هتل مشارکتی لاله بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری تبریز به شمار می‌رود، افزود: مراحل اجرایی مجموعه هتل لاله تبریز در بخش‌های مختلف با سرعت و برنامه ‌زمان‌بندی قابل قبول در حال اجرا بوده و مجموعه مراکز خرید و تجاری این هتل نیز در حال اتمام است که این مجموعه همزمان با دهه فجر امسال به بهره‌برداری و افتتاح خواهد رسید.

شهردار تبریز همچنین از راه اندازی هایپرمارکت بزرگ و مدرن هتل لاله تبریز تحت عنوان " آل این آل " خبر داد و یادآور شد: با وجود گذشت مدت زمان اندکی از راه‌اندازی هایپرمارکت، این مجموعه رفاهی و خدماتی با استقبال چشمگیر عموم شهروندان تبریزی قرار گرفته و این نشان از حمایت و رضایتمندی مردم از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مهم و بزرگ خدماتی و رفاهی در سطح شهر تبریز است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر مراکز تجاری و خرید هتل لاله تبریز که قرار است همزمان با دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسند ، مجموعه سالن همایش‌های این هتل تا پایان تیرماه و طبقه نخست هتل نیز تا پایان شهریورماه 92 به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

نوین در عین حال مجموعه هتل پنج ستاره لاله تبریز، بزرگ‌ترین پروژه مشارکتی شهرداری تبریز را محصول اعتماد و همدلی متقابل مدیریت شهری تبریز و سرمایه‌گذاران و نیز تلاش هدفمند این دو بخش در راستای تسریع روند توسعه شهری ارزیابی کرد و گفت: این پروژه علاوه بر این که در همین مرحله اجرا و احداث برای حداقل 500 نفر و نیز هایپرمارکت آن برای 300 نفر ایجاد اشتغال کرده است در صورت تکمیل نهایی ، به طور مستقیم برای سه هزار نفر و به طور غیرمستقیم برای 10 تا 15 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد که این رقم در نوع خود بی‌نظیر و قابل توجه خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با افتتاح فاز به فاز هتل لاله تبریز زمینه برای افزایش رونق اقتصادی شهر تبریز ، توسعه شهر ، ایجاد اشتغال موثر و مولد و نیز رضایتمندی حداکثری مردم فراهم شود.