به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این که اسم فیلم "عشق" میشاییل هانکه را در لیست نامزدهای اسکار بهترین فیلم خارجی ببینیم مساله عجیبی نبود، اما حضور این فیلم در فهرست نامزدهای بهترین فیلم سال در کنار فیلم هایی مانند "لینکلن" استیون اسپیلبرگ، "آرگو"ی بن افلک و "بینوایان" تام هوپر نشانگر تغییرات جدیدی است.

به نظر می رسد رای دهندگان آکادمی اسکار در حال توجه بیشتر و بیشتر به فرهنگ‌های خارجی و فیلم‌های زیرنویس‌دار هستند.

چارلز گنت، سردبیر مجله هیت در این‌باره می‌گوید: "واقعا عجیب است که یک فیلم خارجی در زمینه‌های دیگر مثل بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی هم نامزد بشود و اینقدر خوب کار کند". این در حالی است که تماشاگران بریتانیایی هم به دسترسی آسان و باکیفیت در حال رشد فیلم‌های خارجی واکنش مثبتی نشان داده‌اند.

تنها فیلم‌های دیگری که تا به حال توانسته‌اند در کنار آثار سینمایی انگلیسی زبان قد علم کنند فیلم "نامه‌های آیوجیما" اثر کلینت ایستوود در سال 2007 که تقریبا به طور کامل به زبان ژاپنی فیلمبرداری شده بود و فیلم "ببر خیزان، اژدهای غران" آنگ لی کارگردان چینی در سال 2001 بودند.

این علاقه جدید برای فیلم های خارجی احتمالا با محبوبیت عظیم تریلرهای ترجمه شده اسکاندیناویایی، از استیگ لارسن گرفته تا جو نسبو به وجود آمده و شاید هم به خاطر برنامه‌ریزهای تلویزیونی‌ای باشد که برای کسب پول بیشتر به دنبال درام‌های باکیفیت با قیمت‌های قابل قبول رفته‌اند.

گنت می‌گوید: "برای اینکه فیلمی نامزد دریافت بهترین فیلم اسکار شود باید 5% رای دهندگان آن را به عنوان اولین فیلمشان در لیست رای‌ها قرار دهند. پس تا وقتی که چند نفر کاملا عاشق فیلم‌هایتان باشند، می‌توانید در لیست باشید و این بدین معناست که فیلم‌های هنری می‌توانند وارد لیست نامزدها شوند".

"عشق" از اتریش ساخته میشل هانکه در جشنواره کن موفق به دریافت جایزه نخل طلا شد و در جوایز آکادمی اروپا هم جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر مرد و زن را از آن خود کرد.