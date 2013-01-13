به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وب‌سایت کاخ سفید سیستمی دارد که مردم می توانند دادخواست‌هایشان را به صورت آنلاین در آنجا مطرح کنند. اگر این دادخواست‌ها طی 30 روز بیش از 25000 امضا جمع کند، کاخ سفید به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

چهاردم نوامبر 2012 از کاخ سفید درخواست شد تا با تخصیص بودجه و منابع مورد نیاز، ساخت "ستاره مرگ" تا سال 2016 به پایان برسد. این دادخواست توسط 34400 نفر امضا شد.

"ستاره مرگ"، ستاره ای است که در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان ظاهر شد و به منظور نابودی سیارات و ستارگان دیگر استفاده می‌شد.

دولت آمریکا این دادخواست را رد کرد به این دلیل که: بسیار گران بود، از نظر ادراکی مشکل بسیاری داشت و با سیاست فضایی آمریکا و این که در صدد نابود کردن سیاره‌های دیگر نباشد، مطابقت نداشت.

در این دادخواست دلایل منطقی هم برای ساخت ستاره مرگ ذکر شده بود، از جمله این که با متمرکز کردن منابع دفاعی بر روی یک خط مشی فضایی برتر مانند ستاره مرگ، دولت می‌تواند به خلق شغل‌های جدید در زمینه‌های ساخت و ساز، مهندسی، کشف فضا و غیره کمک کند و سیستم دفاعی ملی را هم بهبود ببخشد.

پل شاوکراس، رییس بخش علوم فضایی کاخ سفید در توضیح دلایل عدم امکان ساخت ستاره مرگ توسط کاخ سفید، هزینه ساخت این ستاره را حدود 850 کوادریلیون دلار (10 به توان 15) تخمین زد و گفت: چرا باید این‌همه از دلارهای مالیاتی مردم را برای خلق یک پروژه به نام "ستاره مرگ" خرج کنیم که اشکالاتی اساسی دارد و حتی می‌تواند توسط یک سفینه فضایی یک نفره تسخیر شود؟