به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وبسایت کاخ سفید سیستمی دارد که مردم می توانند دادخواستهایشان را به صورت آنلاین در آنجا مطرح کنند. اگر این دادخواستها طی 30 روز بیش از 25000 امضا جمع کند، کاخ سفید به آنها پاسخ میدهد.
چهاردم نوامبر 2012 از کاخ سفید درخواست شد تا با تخصیص بودجه و منابع مورد نیاز، ساخت "ستاره مرگ" تا سال 2016 به پایان برسد. این دادخواست توسط 34400 نفر امضا شد.
"ستاره مرگ"، ستاره ای است که در مجموعه فیلمهای جنگ ستارگان ظاهر شد و به منظور نابودی سیارات و ستارگان دیگر استفاده میشد.
دولت آمریکا این دادخواست را رد کرد به این دلیل که: بسیار گران بود، از نظر ادراکی مشکل بسیاری داشت و با سیاست فضایی آمریکا و این که در صدد نابود کردن سیارههای دیگر نباشد، مطابقت نداشت.
