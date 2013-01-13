تیم سه نفره کمیسیون امنیت ملی امشب به میانمار سفر می کند

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس با بیان اینکه اعضای کمیته امنیت این کمسیون قرار است فردا دو شنبه از زندان های تهران و استان البرز بازدید کنند، گفت: این کار طبق سنوات سال های گذشته از سوی کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون ابتدا از زندان اوین بازدید کرده و در صورتی که فرصتی باقی بماند از برخی بازداشتگاه های تهران و زندان رجایی شهر استان البرز نیز بازدید خواهند کرد.

وی همچنین اظهار داشت: قرار است امشب سه نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی برای دیدار و در جریان قرار گرفتن اوضاع مسلمانان میانمار به این کشور سفر کنند.