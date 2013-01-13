3 هزار مبلغ دینی در ماه محرم امسال به مناطق مختلف زنجان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی افزود: اهمیت عاشورا برای کسی پوشیده نیست چرا که عاشورا قوام و تدوام تاریخ اسلام و هویت اسلام است.

وی اظهار داشت: چرخه بحث عاشورا در مرزهای جغرافیایی و اعتقادی گسترده شده و همه کشورها و ملتها در حول محوریت عاشورا هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت:دشمن در طول مقتضیات زمانی درصدد این بوده که ماه محرم و اعتقادات و ارزشهای مردم ایران را خدشه دار کند ولی با بصیرت و آگاهی مردم توطئه دشمن همیشه در نطفه خاموش شده است.

دشتکی تاکید کرد:امروز هم که دشمن با تهاجم فرهنگی و انواع نقشه های شوم وارد میدان شده با بیداری امت اسلامی شکست خورده است.

وی افزود: بصیرت و آگاهی مهترین ابزار در برابر نقشه های شوم دشمن است بنابراین باید این بصیرت روز به روز تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: در راستای تقویت بصیرت مردم مبلغین به مناطق مختلف اعزام می شوند.

دشتکی گفت: در این برهه زمانی که جوانان تیررس و هدف اصلی دشمنان هستتد برنامه های مذهبی و فرهنگی توسط مبلغین در مساجد و هیئت مذهبی در دستور کار است.

وی تصریح کرد: امسال با برگزاری برنامه های متنوع و با کیفیت استقبال جوانان از برنامه های ماه محرم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.