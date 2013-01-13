پرهیز از زیاده روی در مصرف روغن کنجد

علی اکبر کمالی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روغن کنجد از روغن‌های مفید و مناسب در طبخ غذا محسوب می‌شود، اظهار داشت: این روغن حاوی اسید چرب اشباع نشده بوده و حاوی چند باند دوگانه است بنابراین افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی می‌توانند از این روغن استفاده کنند چرا که مصرف آن به کاهش کلسترول کمک می‌کند.

وی عنوان کرد: بهترین استفاده از این روغن در پخت و پز غذا‌ها است به طور مثال با ریختن این روغن روی برنج و یا اضافه کردن در خورشت مصرف شود.

روغن کنجد گزینه مناسب برای انواع طبخ ها

کمالی بیان داشت: با توجه به اینکه روغن کنجد به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر حرارت دود نمی‌کند، کف نمی‌کند، تغییر رنگ نمی‌دهد و بوی نامطبوع در آشپزخانه تولید نمی‌کند، بنابراین برای سرخ کردن ملایم نیز مناسب است، در عین حال موجب خوش طعم شدن مواد غذایی شده و برای تهیه و مصرف سالاد توصیه می شود.

وی در خصوص نگهداری روغن کنجد یادآور شد: یکی از نکات بهداشتی که باید در نگهداری و مصرف کلیه روغن‌ها و به ویژه روغن کنجد رعایت شود این است که آنها را دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری کرده و در جای خنک قرار داد، همچنین باید در ظرف درب بسته نگهداری شود و پس از هر بار مصرف درب ظرف محکم بسته شود.

کمالی یادآور شد: روغن مصرفی باید در ظروفی با درب محکم و سالم و به دور از گرمای اجاق گاز نگهداری شود و هرگز نباید قاشق آغشته به رطوبت و مواد غذایی را داخل ظرف روغن فرو برد و یا اینکه روغنی که یک‌ بار مصرف شده است را دوباره به ظرف روغن برگرداند.

تنها مورد منع مصرف روغن کنجد؛ حساسیت نسبت به کنجد است

وی متذکر شد: تنها مورد منع مصرف روغن کنجد در برخی از افراد است که با مصرف آن دچار حساسیت می‌شوند.

این کارشناس در پاسخ به این سئوال که آیا روغن کنجد جذب غذا می‌شود؟ تصریح کرد: برخی از افراد تصور می‌کنند بعضی از روغن‌ها مانند روغن کنجد حین سرخ کردن جذب غذا نمی‌شود در صورتی که این نظر درست نیست و همه روغن‌ها به هر حال جذب مواد غذایی خواهند شد البته این موضوع به بافت ماده غذایی نیز بستگی دارد.

وی توصیه کرد: مواد غذایی قبل از سرخ کردن کمی خشک شوند و حتی مقداری نمک به آن‌ها بزنیم تا آب آنها گرفته شود و بافتشان جمع‌تر شود، روغن کمتری به خود می‌گیرند.

روغن های سرخ کردنی گزینه مناسب تری برای سرخ کردن غذاها هستند

وی با اشاره به بهترین نوع روغن برای سرخ کردن مواد غذایی یادآور شد: بهترین روغن‌ها برای سرخ کردن، روغن‌های سرخ کردنی هستند که مقاومتشان در برابر حرارت زیاد است و در اثر حرارت کمتر تجزیه می‌شوند و میزان مواد سمیشان که برای بدن مضر است، حین حرارت دیدن کمتر آزاد می‌شود.

کمالی گفت: روغن‌هایی که مخصوص سرخ کردن نیستند را نباید برای سرخ کردن استفاده کرد چون به حرارت مقاوم نبوده و تجزیه می‌شوند لذا توصیه می شود برای سرخ کردن حتماً از روغن سرخ کردنی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: اگر روغن مناسبی برای سرخ کردن استفاده شد و روغن جذب ماده غذایی شد می‌توان با کاغذهای خشک‌کن روغن اضافه را تا حد زیادی خارج کرد تا کالری ماده غذایی کم شود.

این کارشناس صنایع غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد به کاهش حرارت و مدت کم سرخ کردن، استفاده نکردن از یک روغن به دفعات و عدم استفاده از روغن غیر سرخ کردنی هنگام سرخ کردن موادغذایی تاکید کرد.