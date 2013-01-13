کمیته نظارت بر واحدهای اقامتی آذربایجان شرقی ویژه نوروز 92 فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرایی استان بر عملکرد و کیفیت خدمات این واحدها در سطح استان نظارت و بازدید داشته و نواقص احتمالی را برای رفع هرگونه مشکل در نوروز اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به آغاز به کار بخش‌های مختلف ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان‌شرقی در آستانه نوروز، یادآور شد: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی این ستاد در دو بخش پیش از فصل سفر (همچون تابستان و نوروز) و حین سفر انجام می‌گیرد تا زمینه سفری راحت و بدون مشکل برای گردشگران ورودی به استان فراهم شود.

محمدی با اشاره به استقبال خوب گردشگران و مدت اقامت بالای آنها در آذربایجان‌شرقی در نوروز سال 91 یادآور شد: آماده‌سازی انواع مراکز اقامتی برای افرادی با درآمدهای متفاوت مانند هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، کلاس‌های درس مدارس، کمپ‌ها، سالن‌های ورزشی برای برپایی چادر و هتل آپارتمان‌ها از جمله اقدامات ستاد تسهیلات سفر در حوزه واحدهای اقامتی و پذیرایی در آستانه نوروز به شمار می‌رود.

بخش عمده ای از پلان خوانا شده معماری مقبره مغولی مرمت شد



تراب محمدی، رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت : قدمت این مقبره که در روستای اسفستان شهرستان سراب واقع شده، به دوره مغول می رسد.

وی افزود: این بنا دارای گنبدخانه ای مرکزی با فضای پیرامونی بوده اما اکنون تنها بخشی از پلان اصلی و سردر مقبره باقی مانده است که سال گذشته پلان معماری این مقبره تا حد زیادی خوانا شده و مرمت بخشی از آن در دست کار قرار گرفت.

محمدی ادامه داد : متاسفانه سال ها پیش در محوطه مقبره مغولی بناهایی ساخته شده اند که برای تکمیل عملیات مرمت در فازهای بعد، نیاز به تخریب این خانه ها و آزادسازی حریم اثر داریم.