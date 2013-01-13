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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

برای وقوع زمین لرزه/

رعایت نکاتی ایمنی توسط مردم بلداجی ضرورت دارد

رعایت نکاتی ایمنی توسط مردم بلداجی ضرورت دارد

بروجن - خبرگزاری مهر: فرماندار بروجن گفت: رعایت نکاتی ایمنی توسط مردم شهربلداجی و روستاهای اطراف برای وقوع زمین لرزه های احتمالی ضرورت دارد.

فتاح کرمی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله 5.2 ریشتری درشهر بلداجی و روستاهای اطراف این منطقه ادامه داد: خوشبختانه  در اثر وقوع این زمین لرزه تلفانی جانی در منطقه نداشته ایم.

وی بیان داشت: مشکلی که در سیستم تلفن همراه در منطقه وجود آمده بود به سرعت توسط متخصص ها وکارشناسان رفع شده و هم اکنون هیچ مشکلی در این خصوص نداریم.

کرمی با اشاره به وقوع پس لرزه ها در منطقه، یادآور شد: مردم باید نکات ایمنی در خصوص وقوع زمین لرزه های احتمالی رعایت کنند.

فرماندار بروجن گفت: هم اکنون در منطقه آموزشهای لازم به مردم در خصوص کم شدن خسارات در اثر وقوع زمین لرزه های احتمالی انجام می شود.

یک زمین لرزه به شدت 5.2 ریشتری صبح روز شنبه هفته جاری شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری را لرزانده است و هم اکنون نیز پس لرزه ها در این شهر ادامه دارد.

کد مطلب 1789718

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