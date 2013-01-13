معاون اول رئیس جمهور درگذشت شاهرخ اورامی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمد رضا رحیمی آمده است: "با اندوه و دریغ واقعه تلخ درگذشت شاعر سرودهای آیینی و سراینده نغمه‌های ولایی شاهرخ اورامی را به سوگ می‌ نشینیم و برسفر بی بازگشت او در شب رحلت پیامبر اکرم (ص) و کریم اهل بیت (ع) اشک ماتم می‌افشانیم . از دست دادن شاهرخ اورامی برای شیفتگان نبی اکرم و عاشقان اهل بیت و جمله اصحاب فرهنگ و ادب خسارت بار است. دفتر پربرگ و بار حیات او مشحون از عطرهای نورانی عشق به آیین وحدت بخش اسلام و شوق اتحاد و یگانگی مسلمانان بود. در گذشت او آرزوهای بسیاری را به خاک سپرد و دیدگان و دلهایی را که به اشعار شعرا امید بسته بودند به اشک و خون نشاند، اما راه حقیقت سامان آن شاعر فرزانه توسط یاران و شاگردان آن عزیز پیموده خواهد شد".

در بخش دیگری از پیام معاون اول رئیس جمهور به مناسبت درگذشت مرحوم شاهرخ اورامی آمده است: "امید دارم که حبیب خلق عالم (ص) و اهل بیت او پاداش مهر و معرفت اورامی را با فضل و کرم به وی برگردانند و سایه بلند شفاعت خویش را بر وجود نازنین او بگسترانند. این ضایعه اندوه بار را به خانواده، بازماندگان، دوستان و مردم عزیز و شریف کردستان صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال می‌ خواهم که رحمت و مغفرت واسعه خود را بر وی نثار و او را با رسول مهربانیها و فرزندان پاک و مطهرش محشور فرماید".

شاهرخ اورامی هنرمند و شاعر کردستانی متخلص به ماموستا اهون متولد 1332 شهرستان سنندج بود که پنج‌ شنبه شب هفته گذشته در سن 59 سالگی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان توحید سنندج درگذشت و پیکر آن مرحوم روز جمعه در بهشت محمدی این شهر به خاک سپرده شد.

از جمله آثار منتشر شده این شاعر کرد زبان می توان به "تولای علی(ع) در فرهنگ کردهای اهل سنت جهان"، "شعاع مهر حسین (ع)"، "دیوان شعر کردی فاطمی و علوی"، "تولای حسین (ع) در ادب اهل تسنن"، "مهر رضوی در آئینه ادبای کرد" و "ترا من دوست دارم را چه کردی؟" اشاره کرد.