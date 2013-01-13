۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

حکیمی:

شعار نه‌شرق و نه‌غربی انقلاب‌اسلامی بیانگر نفی هرگونه ظلم بر بشریت است

رودبار - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شعار نه شرق و نه غربی انقلاب اسلامی ایران بیانگر نفی هرگونه ظلم و ستم بر بشریت است.

عطاالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه گرامیداشت ایام الله دهه فجرافزود: پیام انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیام معنویت است.

وی اظهارداشت: این انقلاب از ابتدا آرمان ها و اهداف مشخصی را برای خود ترسیم کرد و رهبر و ملت از آغاز تاکنون برای دستیابی به این آرمان ها از هیچ کوششی فروگذار نکرده ‌اند.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین اهرم پیشبرد انقلاب اسلامی حضور عظیم توده‌ های میلیونی مردم در عرصه‌ های انقلاب بود که با ایمان نافذ و عمیق از یک سو و معرفت و آگاهی بالا از سوی‌ دیگر به ندای رهبرشان لبیک گفتند و در پرتو هدایت ‌های روشنگرانه و پیامبرگونه ایشان صبر، مقاومت و استقامت را پیشه خویش ساخته و عاقبت شهد گوارای پیروزی بر نظام سلطه را نوشیدند.

وی افزود: مردمی بودن یکی از بارزترین ویژگی‌ های انقلاب اسلامی که در کمتر انقلابی نظیر آن وجود داشته‌ به گونه ‌ای که همه ملت ایران در شهر و روستا از کوچک و بزرگ، زن و مرد در آن مشارکت داشتند، برخلاف انقلاب ‌های بزرگ دنیا که طبقات‌ خاصی از جامعه در آن نقش‌ آفرینی کردند.

حکیمی ادامه داد: یکی از حرکت های اساسی و زیربنایی استکبار که از اول انقلاب تا به امروز با شدت و ضعف وجود داشته و از این پس هم وجود خواهد داشت، حمله به بنیان های فرهنگی و اعتقادی این انقلاب است.

وی یادآورشد: دشمنان درصدد برآمدند خدشه فکری و علمی در مبانی انقلاب‌ از قبیل اسلام ناب، تلازم دین و سیاست، اصل انقلاب، قانون اساسی، ولایت فقیه و غیره وارد سازند و کوشیدند با تبلیغات فراوان و ایجاد جنگ روانی، فتنه ‌گری و شبهه‌ افکنی کرده و زیر چتر مسائلی همچون حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، تهدید امنیت جهانی‌ و بزرگنمایی حوادث کوچک موارد مزبور را نشانه ضعف، انحطاط و ناکارآمدی انقلاب قرار دهند تا در اراده پولادین ملت تردید ایجاد شود.

وی همچنین تصریح کرد: به فضل خداوند براساس سنت الهی، ملت حق ‌طلب ایران‌ توفنده ‌تر از گذشته به راه خویش ادامه خواهد داد.

