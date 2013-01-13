وقف اندیشه خیرخواهانه است/ فرهنگ سازی اولین مرحله وقف است

علی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، وقف را یک اندیشه خیرخواهانه به منظور کمک به دیگران دانست، گفت: وقف یک عمل انسانی برای فراهم آوردن زمینه آسایش و بهره مندی نیاز افراد در جامعه را فراهم می آورد.

علی نظری سیاه بیدی 28 ساله جوانترین واقف کرمانشاهی و فرزند شهید است که بیش از هفت و نیم هکتار زمین کشاورزی واقع در روستای سیاه بید کرمانشاه "پشت هوانیروز" با نیت باسازی عتبات عالیات وقف کرده است.

وی در ادامه در خصوص مشکلاتی که برای وقف این زمین برای وی ایجاد شده، گفت: بعضی از افراد روستا که از اهمیت والای وقف اطلاع چندانی ندارند زمانی که خبردار شدند می خواهم زمین را وقف کنم مشکلات فراوانی را برای من ایجاد کردند که خوشبختانه سازمان اوقاف در این رابطه کمک های فراوانی داشت.

وی ادامه داد: بعضی افراد در جامعه به علت عدم فرهنگ سازی در امر وقف و عدم اطلاع از فواید فراوان این امر خدایی به صورت آگاهانه مخالفت هایی دارند که با آگاه سازی صحیح عامه مردم و اطلاع رسانی درست همین افراد خود جزء واقفین قرار می گیرند.

این واقف جوان کرمانشاهی از همسرش که در این راه مشوق وی بوده قدردانی کرد.

در مراسمی به مناسبت هفته وقف در دانشکده علوم قرآنی با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و واقفین و متولیان امر وقف از جوانترین واقف کرمانشاهی در هفته وقف تجلیل شد.